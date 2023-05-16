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Пенсионерка погибла под колёсами фуры в Белгороде

16 мая 2023, 11:54
Фото: 1MI
67-летняя женщина шла по регулируемому переходу. В это время туда выехал грузовик. Белгородка скончалась от полученных травм, сообщили в УГИБДД по региону.

Под колёсами фуры в Белгороде скончалась 67-летняя женщина. ДТП произошло накануне на проспекте Богдана Хмельницкого. 27-летний водитель автомобиля «Ман» при повороте на разрешающий сигнал светофора наехал на пенсионерку. Она в этот момент шла по пешеходному переходу на зелёный свет. Белгородка умерла из-за полученных травм.

Также в авариях с участием автобусов пострадали две пожилые женщины. В полдень на улице Щорса водитель автобуса экстренно затормозил, из-за чего упала 82-летняя женщина. Аналогичное ДТП произошло в 14:10 на Богданке. Травмы получила 62-летняя пассажирка.

16 мая в областном центре в аварии пострадал мотоциклист. 66-летний водитель иномарки ехал по улице Мичурина и при повороте не уступил дорогу мотоциклу. Он и машина столкнулись. Водитель мотоцикла пострадал.

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