Пенсионерка погибла под колёсами фуры в Белгороде

Под колёсами фуры в Белгороде скончалась 67-летняя женщина. ДТП произошло накануне на проспекте Богдана Хмельницкого. 27-летний водитель автомобиля «Ман» при повороте на разрешающий сигнал светофора наехал на пенсионерку. Она в этот момент шла по пешеходному переходу на зелёный свет. Белгородка умерла из-за полученных травм.



Также в авариях с участием автобусов пострадали две пожилые женщины. В полдень на улице Щорса водитель автобуса экстренно затормозил, из-за чего упала 82-летняя женщина. Аналогичное ДТП произошло в 14:10 на Богданке. Травмы получила 62-летняя пассажирка.



16 мая в областном центре в аварии пострадал мотоциклист. 66-летний водитель иномарки ехал по улице Мичурина и при повороте не уступил дорогу мотоциклу. Он и машина столкнулись. Водитель мотоцикла пострадал.