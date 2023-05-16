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Офис семейного врача и ФАП в Белгороде могут открыть в июне

16 мая 2023, 06:41
Фото: 1MI
Всё зависит от срока передачи объектов министерству здравоохранения. Об этом сообщил руководитель ведомства Андрей Иконников.

В ходе прямого эфира у чиновника поинтересовались, когда откроют офис семейного врача на ул. Молодёжная и фельдшерский пункт на улице Орлова в Белгороде.

Иконников отметил, что управление капстроительства обещает отдать данные объекты 20 мая. После чего начнётся процедура лицензирования.

Если они сдадут, как и обещают, ФАП и офис семейного врача заработают через три недели — в июне.
Андрей Иконников

Напомним, в 2023 году в Белгородской области направят более 2 млрд рублей на строительство и капремонт 24 объектов здравоохранения. Из этого числа шесть — новое строительство и реконструкция: поликлиника, офисы семейного врача и ФАПы. Ещё 13 капитально отремонтируют.

В Белгородской области с 2022 года достраивают четыре ФАПа
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