Офис семейного врача и ФАП в Белгороде могут открыть в июне

Напомним, в 2023 году в Белгородской области направят более 2 млрд рублей на строительство и капремонт 24 объектов здравоохранения. Из этого числа шесть — новое строительство и реконструкция: поликлиника, офисы семейного врача и ФАПы. Ещё 13 капитально отремонтируют.