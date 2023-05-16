Офис семейного врача и ФАП в Белгороде могут открыть в июне

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
В ходе прямого эфира у чиновника поинтересовались, когда откроют офис семейного врача на ул. Молодёжная и фельдшерский пункт на улице Орлова в Белгороде.
Иконников отметил, что управление капстроительства обещает отдать данные объекты 20 мая. После чего начнётся процедура лицензирования.
Если они сдадут, как и обещают, ФАП и офис семейного врача заработают через три недели — в июне.
Андрей Иконников
Напомним, в 2023 году в Белгородской области направят более 2 млрд рублей на строительство и капремонт 24 объектов здравоохранения. Из этого числа шесть — новое строительство и реконструкция: поликлиника, офисы семейного врача и ФАПы. Ещё 13 капитально отремонтируют.