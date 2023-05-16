Очное обучение, уход депутата в Белгороде и бесполезный иск: итоги дня

Стало известно, вернётся ли БелГУ к очной форме обучения. Как объяснила и. о. ректора Евгения Карловская, оснований для возвращения к традиционной учёбе нет. Она прокомментировала слухи об очном обучении и пояснила, что информацию до студентов донесли некорректно.