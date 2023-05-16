Очное обучение, уход депутата в Белгороде и бесполезный иск: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Стало известно, вернётся ли БелГУ к очной форме обучения. Как объяснила и. о. ректора Евгения Карловская, оснований для возвращения к традиционной учёбе нет. Она прокомментировала слухи об очном обучении и пояснила, что информацию до студентов донесли некорректно.
Вуз рассмотрит возможность обучения небольшими группами по 15 человек на практических занятиях. Такой запрос от студентов есть, однако необходимо выяснить, сколько из них хотели бы проводить часть занятий в лабораториях.
Депутат горсовета Белгорода Роман Певзнер решил сложить полномочия досрочно. Он уже написал соответствующее заявление. Проект решения 16 мая рассмотрели на совместном заседании постоянных комиссий, а сам вопрос обсудят на очередной сессии 23 мая.
Певзнер был секретарём постоянной комиссии по градостроительству, развитию городского хозяйства и вопросам экологии. Нового секретаря выберут на очередном заседании комиссии.
Мэрия Белгорода признала, что иск к «Геопарку» из-за аттракционов в Центральном парке — бесполезен. В суд обратилось Белгорблагоустройство. Управление потребовало освободить земельный участок, но от этой идеи отказалось.
Как заявили в мэрии, «решение об отказе от обжалования принято исходя из конкретных обстоятельств дела и судебных споров». Предъявлять иск бывшему арендатору «Геопарка» по поводу освобождения территории не планируется, поскольку имущества компании в парке нет.