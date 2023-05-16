Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Изображение материала

Обновление дорожной разметки в Белгородской области завершат в июне

16 мая 2023, 13:49
Фото: минтранс Белгородской области
На дорогах регионального значения планируют нанести 1,2 млн кв. м горизонтальной разметки, сообщили в областном минтрансе.
Сюжет
Дороги

Белгородские дорожники выполнили более половины объёма запланированной работы по нанесению разметки. Её обновление в регионе продолжается.

В этом сезоне в планах — нанести 1,2 млн кв. м горизонтальной разметки на дорогах областного значения, а на местной улично-дорожной сети — 230 тыс. кв. м. Примерно по площади это 200 полностью закрашенных футбольных полей.

В районах и горокругах региона с этой задачей справились уже на 81%. На трассах — всего 45%. Это связано с тем, что на магистралях объём работы гораздо больше. Наносят на дороги как краску, так и пластик. Завершить работы полностью планируют в июне.

Фото: минтранс Белгородской области
Разметка поверх луж: жители Дубового жалуются на ужасные дороги в посёлке
Узнать подробнее
Читайте также:
В центре Белгорода в апреле и мае обновят дорожную разметкуВ Белгородском районе нанесут новую дорожную разметку за 39 млн рублейНа бульваре Юности в Белгороде переделали дорожную разметку
#Наталья Корявых#Белгородская область#Дороги#Дорога#Разметка#Дорожники#Минтранс
Подпишитесь
Ещё один белгородский депутат планирует досрочно сложить полномочия
Сегодня, 12:21
Девочка получила перелом позвоночника на новой детской площадке в Старом Осколе
Сегодня, 08:34
Белгородцы заметили в небе «поезд» Илона Маска
Сегодня, 09:03
БелГУ возвращается к очному обучению?
Сегодня, 12:52
Бывший конкурсный управляющий компании-банкрота добивается отстранения судьи от дела
Сегодня, 07:39
В мэрии Белгорода признали бесполезность иска к «Геопарку» из-за аттракционов в парке
Сегодня, 07:10