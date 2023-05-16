Обновление дорожной разметки в Белгородской области завершат в июне

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Белгородские дорожники выполнили более половины объёма запланированной работы по нанесению разметки. Её обновление в регионе продолжается.
В этом сезоне в планах — нанести 1,2 млн кв. м горизонтальной разметки на дорогах областного значения, а на местной улично-дорожной сети — 230 тыс. кв. м. Примерно по площади это 200 полностью закрашенных футбольных полей.
В районах и горокругах региона с этой задачей справились уже на 81%. На трассах — всего 45%. Это связано с тем, что на магистралях объём работы гораздо больше. Наносят на дороги как краску, так и пластик. Завершить работы полностью планируют в июне.