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Published Сегодня, 19:15

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Жители Белгорода услышали взрывы над городом

16 мая 2023, 19:15
Фото: нейросеть midjourney
Предварительно, в Белгородском районе сработала система ПВО. После взрыва белгородцы увидели в небе светящиеся точки.
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СВО

Около десяти вечера 16 мая над Белгородом и районом было громко. Местные жители увидели в небе летящую ракету, после чего была яркая вспышка и искры. Это и были те самые точки, которые заметили многие белгородцы.

Предварительно, сработала наша система ПВО. Был сбит украинский дрон. Официальных комментариев пока не поступало. Информации о последствиях также нет.

Ранее мы писали о четырёх обстрелах Белгородской области за прошедший день. Последней под огнём находилась Новая Таволжанка в Шебекинском округе. Сообщений о прилётах не поступало.

Четвёртый раз за сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область
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#Беспилотник#Система ПВО#СВО#Происшествия#Артем Черненко
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