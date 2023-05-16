Жители Белгорода услышали взрывы над городом

Posted Сегодня, 19:15
Published Сегодня, 19:15
Modified Сегодня, 19:53
Updated Сегодня, 19:53
Около десяти вечера 16 мая над Белгородом и районом было громко. Местные жители увидели в небе летящую ракету, после чего была яркая вспышка и искры. Это и были те самые точки, которые заметили многие белгородцы.
Предварительно, сработала наша система ПВО. Был сбит украинский дрон. Официальных комментариев пока не поступало. Информации о последствиях также нет.
Ранее мы писали о четырёх обстрелах Белгородской области за прошедший день. Последней под огнём находилась Новая Таволжанка в Шебекинском округе. Сообщений о прилётах не поступало.