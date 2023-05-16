Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Изображение материала

На попавшей под обстрел зимой детской площадке до сих пор не убрали обломки

16 мая 2023, 07:41
Фото: Telegram-канал «Шо Шебекино»
В феврале при артиллерийском обстреле пострадала детская площадка. С того момента на территории даже не провели уборку, сообщает Telegram-канал «ШО Шебекино».

Детскую площадку в Шебекино после февральского артобстрела до сих пор не отремонтировали. Более того, оттуда даже убрали обломки.

Артиллерийский снаряд упал на детскую площадку 24 февраля 2023 года. Никто тогда не пострадал. На месте происшествия работали специальные службы. Они занимались разминированием территории.

Напомним, 10 мая при обстреле посёлка Красное Шебекинского округа в огороде одного из частных участков застрял снаряд. Вытащить боеприпас удалось только на следующий день. Его уже уничтожили.

Фото: Telegram-канал «Шо Шебекино»
Неразорвавшийся снаряд упал на детскую площадку в Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
Из огорода под Шебекино вытащили неразорвавшийся снарядПод Шебекино нашли неразорвавшийся снарядУкраинский снаряд упал между двумя многоквартирными домами в Шебекино
#Наталья Корявых#Происшествия#Белгородская область#Шебекино#Детская площадка#Обстрел ВСУ#Артиллерийский снаряд#Спецоперация#Фотофакт#Обстрел#СВО
Подпишитесь
Песков об обстреле Белгородской области: СВО будет продолжаться, чтобы этого не было
Сегодня, 10:11
Девочка получила перелом позвоночника на новой детской площадке в Старом Осколе
Сегодня, 08:34
Белгородцы заметили в небе «поезд» Илона Маска
Сегодня, 09:03
Baza: ВСУ атаковали Белгородскую область фосфорными бомбами
Сегодня, 06:33
Бывший конкурсный управляющий компании-банкрота добивается отстранения судьи от дела
Сегодня, 07:39
В мэрии Белгорода признали бесполезность иска к «Геопарку» из-за аттракционов в парке
Сегодня, 07:10