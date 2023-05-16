На попавшей под обстрел зимой детской площадке до сих пор не убрали обломки

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Детскую площадку в Шебекино после февральского артобстрела до сих пор не отремонтировали. Более того, оттуда даже убрали обломки.
Артиллерийский снаряд упал на детскую площадку 24 февраля 2023 года. Никто тогда не пострадал. На месте происшествия работали специальные службы. Они занимались разминированием территории.
Напомним, 10 мая при обстреле посёлка Красное Шебекинского округа в огороде одного из частных участков застрял снаряд. Вытащить боеприпас удалось только на следующий день. Его уже уничтожили.