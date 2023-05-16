Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Изображение материала

На НМЭК-2023 при участии РЭО проведут показ модной одежды из вторичного сырья

16 мая 2023, 14:01
Фото: РЭО
25 мая в рамках Невского международного экологического конгресса (НМЭК), поддерживаемого Российским экологическим оператором, состоится уникальный показ мод, где будут представлены коллекции одежды, изготовленные из вторичного сырья.

С целью популяризации экономики замкнутого цикла на НМЭК будет проведен модный показ, где профессиональные дизайнеры и студенты академии имени А. Л. Штиглица представят свои коллекции, созданные из переработанных материалов. Также на показе можно будет увидеть апсайклинг-коллекцию Российского экологического оператора, которую уже было увидеть на форуме "Таврида" в 2022 году, - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Известный модельер из Санкт-Петербурга Татьяна Парфенова также представит свою коллекцию на этом показе, пишет newia.ru.

По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, материалами для апсайклинг-коллекций стали старые вещи, собранные через боксы фонда "Второе дыхание" в Петербурге. Коллекции одежды посвящены теме устойчивого развития и сохранения природных ресурсов.

Проблема текстильных отходов является серьезной проблемой в России. По данным РЭО, каждый городской житель выбрасывает в среднем от 15 до 17 килограммов текстильных отходов в год, так ежегодно образуется 2 миллионов тонн текстильных отходов в стране. Однако лишь 5 - 10% от этих отходов подлежат утилизации.

В рамках конгресса РЭО также организует выставку современного искусства, показ документального фильма, субботники, экозабег и мастерскую переработки. В 2023 году Невский международный экологический конгресс продлится два дня: 25 и 26 мая.

Подпишитесь
Ещё один белгородский депутат планирует досрочно сложить полномочия
Сегодня, 12:21
Девочка получила перелом позвоночника на новой детской площадке в Старом Осколе
Сегодня, 08:34
Белгородцы заметили в небе «поезд» Илона Маска
Сегодня, 09:03
БелГУ возвращается к очному обучению?
Сегодня, 12:52
Бывший конкурсный управляющий компании-банкрота добивается отстранения судьи от дела
Сегодня, 07:39
В мэрии Белгорода признали бесполезность иска к «Геопарку» из-за аттракционов в парке
Сегодня, 07:10