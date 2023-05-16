На НМЭК-2023 при участии РЭО проведут показ модной одежды из вторичного сырья

С целью популяризации экономики замкнутого цикла на НМЭК будет проведен модный показ, где профессиональные дизайнеры и студенты академии имени А. Л. Штиглица представят свои коллекции, созданные из переработанных материалов. Также на показе можно будет увидеть апсайклинг-коллекцию Российского экологического оператора, которую уже было увидеть на форуме "Таврида" в 2022 году, - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.