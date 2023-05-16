Металлоинвест подтвердил соответствие международным антикоррупционным требованиям

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В рамках первого надзорного аудита представители органа по сертификации BureauVeritas провели проверку девяти бизнес-процессов Компании, включая претензионную работу и проведение проверок по фактам инцидентов, проведение ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности, планирование и контроль инвестиционной деятельности, взаимодействие с органами государственной власти и общественными организациями, аудиторскую деятельность, кадровую работу, управление финансами, осуществление процедур внутреннего контроля и управления рисками, а также антикоррупционную деятельность.
«Приверженность Металлоинвеста честному и прозрачному ведению бизнеса остается неизменной. Мы придерживаемся нулевой толерантности к любым коррупционным проявлениям и постоянно развиваем соответствующую корпоративную культуру на предприятиях», — отметил заместитель генерального директора по безопасности Металлоинвеста Пётр Комаров.
Справочно:
Сертификационный аудит по международному стандарту ISO 37001:2016 компания «Металлоинвест» прошла в 2022 году, продемонстрировав высокий уровень внедренной системы менеджмента противодействия коррупции.
В том же году Металлоинвест вошёл в топ лучших российских компаний согласно третьему национальному Антикоррупционному рейтингу российского бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Компания получила наивысший балл 100% и рейтинг класса А1. Он присуждается организациям с максимально высоким уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем связанных с ней рисков.