Металлоинвест подтвердил соответствие международным антикоррупционным требованиям

В том же году Металлоинвест вошёл в топ лучших российских компаний согласно третьему национальному Антикоррупционному рейтингу российского бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Компания получила наивысший балл 100% и рейтинг класса А1. Он присуждается организациям с максимально высоким уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем связанных с ней рисков.