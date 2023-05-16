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Металлоинвест подтвердил соответствие международным антикоррупционным требованиям

16 мая 2023, 10:44
Компания «Металлоинвест» успешно подтвердила соответствие требованиям международного стандарта ISO 37001:20016 «Системы управления противодействием коррупции — Требования и рекомендации по применению».
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В рамках первого надзорного аудита представители органа по сертификации BureauVeritas провели проверку девяти бизнес-процессов Компании, включая претензионную работу и проведение проверок по фактам инцидентов, проведение ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности, планирование и контроль инвестиционной деятельности, взаимодействие с органами государственной власти и общественными организациями, аудиторскую деятельность, кадровую работу, управление финансами, осуществление процедур внутреннего контроля и управления рисками, а также антикоррупционную деятельность.

«Приверженность Металлоинвеста честному и прозрачному ведению бизнеса остается неизменной. Мы придерживаемся нулевой толерантности к любым коррупционным проявлениям и постоянно развиваем соответствующую корпоративную культуру на предприятиях», — отметил заместитель генерального директора по безопасности Металлоинвеста Пётр Комаров.

Справочно:

Сертификационный аудит по международному стандарту ISO 37001:2016 компания «Металлоинвест» прошла в 2022 году, продемонстрировав высокий уровень внедренной системы менеджмента противодействия коррупции.

В том же году Металлоинвест вошёл в топ лучших российских компаний согласно третьему национальному Антикоррупционному рейтингу российского бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Компания получила наивысший балл 100% и рейтинг класса А1. Он присуждается организациям с максимально высоким уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем связанных с ней рисков.

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