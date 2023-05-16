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Ещё один белгородский депутат планирует досрочно сложить полномочия

16 мая 2023, 12:21
Фото: Telegram-канал «Депутаты Белгорода»

Роман Певзнер решил сложить полномочия депутата горсовета Белгорода

Депутат белгородского горсовета шестого созыва Роман Певзнер написал заявление о желании досрочно сложить полномочия. Об этом сообщает Telegram-канал горсовета.

Стало известно, что ещё один белгородский депутат планирует досрочно сложить свои полномочия. Депутат городского совета шестого созыва по 19-му одномандатному избирательному округу Роман Певзнер подал заявление в горсовет, где сообщил о своих намерениях.

Проект решения 16 мая рассмотрели на совместном заседании постоянных комиссий. Вопрос обсудят на очередной сессии 23 мая. Уточняется, что мандат будет вакантным до окончания полномочий действующего созыва депутатов.

Что до Певзнера, он секретарь постоянной комиссии по градостроительству, развитию городского хозяйства и вопросам экологии. Нового секретаря выберут на очередном заседании постоянной комиссии.

Ранее сообщалось, что Сергей Бочарников решил досрочно сложить полномочия депутата горсовета. Заявление от него поступило 20 апреля. Он также входил в вышеуказанную комиссию.

До этого горсовет принял отставку депутата Анатолия Бурика.

Депутат горсовета Белгорода Бочарников решил досрочно сложить полномочия
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