Ещё один белгородский депутат планирует досрочно сложить полномочия

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Стало известно, что ещё один белгородский депутат планирует досрочно сложить свои полномочия. Депутат городского совета шестого созыва по 19-му одномандатному избирательному округу Роман Певзнер подал заявление в горсовет, где сообщил о своих намерениях.
Проект решения 16 мая рассмотрели на совместном заседании постоянных комиссий. Вопрос обсудят на очередной сессии 23 мая. Уточняется, что мандат будет вакантным до окончания полномочий действующего созыва депутатов.
Что до Певзнера, он секретарь постоянной комиссии по градостроительству, развитию городского хозяйства и вопросам экологии. Нового секретаря выберут на очередном заседании постоянной комиссии.
Ранее сообщалось, что Сергей Бочарников решил досрочно сложить полномочия депутата горсовета. Заявление от него поступило 20 апреля. Он также входил в вышеуказанную комиссию.
До этого горсовет принял отставку депутата Анатолия Бурика.