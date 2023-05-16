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Два дрона-камикадзе сбили на границе в соседней с Белгородской области

16 мая 2023, 15:39
Фото: соцсети Романа Старовойта

Два дрона-камикадзе сбили в Курской области на границе

Пограничники сбили на границе с Украиной два БПЛА. Они взорвались при падении, но никто не пострадал. Об инциденте сообщил губернатор Роман Старовойт.
Сюжет
СВО

16 мая в Курской области произошло ЧП. Со стороны Украины в регион летели дроны-камикадзе, которых вовремя заметили российские пограничники. Оба беспилотника удалось сбить на границе в Суджанском районе.

БПЛА разорвались при падении. Среди людей никто не пострадал, но осколки повредили стоящий неподалёку экскаватор. об этом в своих соцсетях написал курский губернатор.

Белгородские пограничники ранее также смогли посадить украинские беспилотники с помощью радиоэлектронной борьбы.

Фото: соцсети Романа Старовойта
Пограничники под Белгородом посадили украинские беспилотники
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#Артем Черненко#Происшествия#Курская область#Роман Старовойт#СВО#Приграничье#Беспилотник#ВСУ#БПЛА#Дрон-камикадзе
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