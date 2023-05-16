Два дрона-камикадзе сбили на границе в соседней с Белгородской области

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
16 мая в Курской области произошло ЧП. Со стороны Украины в регион летели дроны-камикадзе, которых вовремя заметили российские пограничники. Оба беспилотника удалось сбить на границе в Суджанском районе.
БПЛА разорвались при падении. Среди людей никто не пострадал, но осколки повредили стоящий неподалёку экскаватор. об этом в своих соцсетях написал курский губернатор.
Белгородские пограничники ранее также смогли посадить украинские беспилотники с помощью радиоэлектронной борьбы.