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Девочка получила перелом позвоночника на новой детской площадке в Старом Осколе

16 мая 2023, 08:34
Фото: 9 Канал
На 10-летнего ребёнка упала часть металлического забора, сообщает старооскольский «9 Канал». Происшествие случилось накануне.

В Старом Осколе на новой детской площадке пострадала 10-летняя девочка. По информации источника, на ребёнка упала металлическая заборная секция.

Происшествие случилось накануне днём. Мама пострадавшей девочки рассказала СМИ, что у ребёнка компрессионный перелом позвоночника.

Напомним, что в июне прошлого года в детском городке в парке Победы в Белгороде на семилетнего мальчика упал бетонный блок. Через несколько дней другой ребёнок повредил ногу после падения с горки, на которой не хватало ступеньки. По итогам проверок в июне нарушения выявили на 204 детских площадках в Белгороде.

Фото: 9 Канал
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#Инна Рогова#Детская площадка#Перелом#Позвоночник#Ребёнок#Девочка#Происшествия#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол
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