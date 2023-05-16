Девочка получила перелом позвоночника на новой детской площадке в Старом Осколе

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
В Старом Осколе на новой детской площадке пострадала 10-летняя девочка. По информации источника, на ребёнка упала металлическая заборная секция.
Происшествие случилось накануне днём. Мама пострадавшей девочки рассказала СМИ, что у ребёнка компрессионный перелом позвоночника.
Напомним, что в июне прошлого года в детском городке в парке Победы в Белгороде на семилетнего мальчика упал бетонный блок. Через несколько дней другой ребёнок повредил ногу после падения с горки, на которой не хватало ступеньки. По итогам проверок в июне нарушения выявили на 204 детских площадках в Белгороде.