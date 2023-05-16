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Детская площадка от фонда «Поколение» Андрея Скоча открылась в Новом Осколе

16 мая 2023, 06:58
Фото: Фонд «Поколение»
Новое место активного отдыха для детей появилось в переулке Кооперативный.

В прошлом году в микрорайоне открылась спортивная площадка с тренажёрами, построенная также на средства фонда Андрея Скоча. Жители многоквартирных домов выступили с инициативой о расширении этого комплекса и обустройства игровой площадки.

Здесь проживает большое количество детей, поэтому сделать безопасное и комфортное место проведения досуга для ребят родители хотели давно. Новая детская игровая площадка стала отличным дополнением к уже имеющейся здесь спортивной площадке,

— отметил глава администрации Новооскольского городского округа Андрей Гриднев.

Всего с 2017 года по программе фонда Андрея Скоча в 12 муниципалитетах Белгородской области установлено уже 82 детские игровые и спортивные площадки. Площадь объектов варьируется в зависимости от места расположения и численности населения — от 150 до 800 квадратных метров.

Фото: Фонд «Поколение»

Каждая площадка имеет травмобезопасное искусственное покрытие. Резиновые элементы изготовлены из экологически чистых материалов и при нагревании на солнце не выделяют неприятный запах. Игровое и спортивное оборудование отвечает стандартам качества и безопасности.

Все новые подобные объекты, построенные на средства фонда «Поколение», являются своеобразными локомотивами для дальнейшего развития территорий. Здесь проходит капитальный ремонт зданий, идёт активное благоустройство, то есть, улучшение качества жизни белгородцев,

— заметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.

В Новооскольском округе при поддержке Фонда «Поколение» Андрея Скоча открылось уже семь площадок. До конца сезона 2023 года планируется в округе открыть еще три объекта.

В Старооскольском округе открытии спортивную площадку Фонда «Поколение» Андрея Скоча
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