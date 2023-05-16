Детская площадка от фонда «Поколение» Андрея Скоча открылась в Новом Осколе

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
В прошлом году в микрорайоне открылась спортивная площадка с тренажёрами, построенная также на средства фонда Андрея Скоча. Жители многоквартирных домов выступили с инициативой о расширении этого комплекса и обустройства игровой площадки.
Здесь проживает большое количество детей, поэтому сделать безопасное и комфортное место проведения досуга для ребят родители хотели давно. Новая детская игровая площадка стала отличным дополнением к уже имеющейся здесь спортивной площадке,
— отметил глава администрации Новооскольского городского округа Андрей Гриднев.
Всего с 2017 года по программе фонда Андрея Скоча в 12 муниципалитетах Белгородской области установлено уже 82 детские игровые и спортивные площадки. Площадь объектов варьируется в зависимости от места расположения и численности населения — от 150 до 800 квадратных метров.
Каждая площадка имеет травмобезопасное искусственное покрытие. Резиновые элементы изготовлены из экологически чистых материалов и при нагревании на солнце не выделяют неприятный запах. Игровое и спортивное оборудование отвечает стандартам качества и безопасности.
Все новые подобные объекты, построенные на средства фонда «Поколение», являются своеобразными локомотивами для дальнейшего развития территорий. Здесь проходит капитальный ремонт зданий, идёт активное благоустройство, то есть, улучшение качества жизни белгородцев,
— заметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.
В Новооскольском округе при поддержке Фонда «Поколение» Андрея Скоча открылось уже семь площадок. До конца сезона 2023 года планируется в округе открыть еще три объекта.