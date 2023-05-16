Детская площадка от фонда «Поколение» Андрея Скоча открылась в Новом Осколе

Всего с 2017 года по программе фонда Андрея Скоча в 12 муниципалитетах Белгородской области установлено уже 82 детские игровые и спортивные площадки. Площадь объектов варьируется в зависимости от места расположения и численности населения — от 150 до 800 квадратных метров.