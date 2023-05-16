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Депутат Госдумы Картаполов: Участников военных сборов не отправят в зону спецоперации

16 мая 2023, 11:59
Фото: 1MI
Резервистов, призванных на военные сборы, не будут отправлять участвовать в СВО. Призывники пройдут сборы и вернутся домой. Подробности сообщают «Народные новости».

Резервистов, призванных на военные сборы, не отправят в зону СВО. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, «они, конечно никак не попадут в зону СВО».

Картаполов уточнил, что сборы и спецоперация между собой не связаны. Плановые сборы в России проводятся ежегодно. Резервисты пройдут курс занятий, после чего смогут вернуться к обычной жизни.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы 10 мая. Документ публикуется ежегодно. В прошлом году аналогичный указ Путин подписывал 18 февраля.

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
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#Наталья Корявых#Андрей Картаполов#Владимир Путин#Россия#Военные сборы#Спецоперация#Резервисты#Госдума#Президент#Указ
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