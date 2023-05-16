Депутат Госдумы Картаполов: Участников военных сборов не отправят в зону спецоперации

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Резервистов, призванных на военные сборы, не отправят в зону СВО. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, «они, конечно никак не попадут в зону СВО».
Картаполов уточнил, что сборы и спецоперация между собой не связаны. Плановые сборы в России проводятся ежегодно. Резервисты пройдут курс занятий, после чего смогут вернуться к обычной жизни.
Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы 10 мая. Документ публикуется ежегодно. В прошлом году аналогичный указ Путин подписывал 18 февраля.