Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:29

Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

Изображение материала

Четвёртый раз за сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область

16 мая 2023, 16:29
Фото: нейросеть midjourney
В настоящий момент со стороны Украины атакуют Новую Таволжанку в Шебекинском округе. Ранее об её обстреле 16 мая уже сообщалось. Жителям приходит рассылка от МЧС.
Сюжет
Обстрел

Вечером 16 мая вновь под обстрелом ВСУ оказалось село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. РСЧС-оповещения стали приходить местным жителям примерно в 19:25. Комментариев властей по происшествию ещё не было.

Это уже второй обстрел за день Новой Таволжанки. О последствиях прошлого не сообщалось — значит, никто не пострадал.

Также ранее под огонь ВСУ попали Старый Хутор в Валуйском округе и Щетиновка в Белгородском районе.

ВСУ обстреляли Белгородский район
Узнать подробнее
Читайте также:
Два дрона-камикадзе сбили на границе в соседней с Белгородской областиПограничники под Белгородом посадили украинские беспилотники
#Артем Черненко#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Обстрел#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка
Подпишитесь
Ещё один белгородский депутат планирует досрочно сложить полномочия
Сегодня, 12:21
Девочка получила перелом позвоночника на новой детской площадке в Старом Осколе
Сегодня, 08:34
Под Белгородом пройдут новые учения на случай ЧС
Сегодня, 17:32
БелГУ возвращается к очному обучению?
Сегодня, 12:52
Как белгородским грибникам не наткнуться на мины
Сегодня, 18:05
В центре Белгорода заметили гадюк
Сегодня, 16:50