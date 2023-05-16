Четвёртый раз за сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Вечером 16 мая вновь под обстрелом ВСУ оказалось село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. РСЧС-оповещения стали приходить местным жителям примерно в 19:25. Комментариев властей по происшествию ещё не было.
Это уже второй обстрел за день Новой Таволжанки. О последствиях прошлого не сообщалось — значит, никто не пострадал.
Также ранее под огонь ВСУ попали Старый Хутор в Валуйском округе и Щетиновка в Белгородском районе.