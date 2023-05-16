Бывший конкурсный управляющий компании-банкрота добивается отстранения судьи от дела

Напомним, что сегодня утром журналист Бел.Ру хотел посетить судебное заседание, чтобы ознакомиться с мнением как Кротова, так и судьи. Но Евгений Курепко присутствие прессы на открытом процессе отклонил, поэтому получить видение ситуации другой стороны спора мы не смогли. Рассмотрение дела перенесли, следующее заседание пройдёт 17 мая.