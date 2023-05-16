Бывший конкурсный управляющий компании-банкрота добивается отстранения судьи от дела

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
ООО «Рассвет» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании ОАО «Оскольские просторы» банкротом. Суд компанию несостоятельной признал: конкурсным управляющим на срок с 13 января по 28 ноября 2022 года стал Владислав Кротов.
Затем от конкурсного кредитора ООО «АКГ» поступила жалоба на якобы бездействие Кротова. Суд признал её обоснованной: управляющего отстранили от исполнения обязанностей. После этого «АКГ» обратилось в суд с просьбой лишить Кротова фиксированной суммы вознаграждения. Управляющий с доводами не согласен.
Как утверждает Кротов в имеющихся в распоряжении у редакции документах, у него, как у бывшего управляющего, есть «достаточные основания для заявления отвода судье Курепко Евгению».
Сумма денежных средств по невыданным судьёй исполнительным листам по требованию управляющего «Оскольские просторы» составила, согласно заявлению Кротова, более 80 млн рублей: якобы это в два раза больше, чем суммы всех требований конкурсных кредиторов должника — 33 млн рублей.
Полагаю, что судья Курепко Е.В., в целях избежания негативных последствий, которые могли последовать в случае предъявления этих исполнительных листов конкурсным управляющим ОАО «Оскольские просторы» в материалы доследственной проверки, а также предъявления их к взысканию с указанных в исполнительных листах лиц, намеренно, на протяжении всего периода исполнения обязанностей конкурсного управляющего ОАО «Оскольские просторы» Кротова В.Р. (с 13.01.2022 по 28.11.2022), уклонился от выдачи этих листов конкурсному управляющему Кротову В.Р.
заявление Владислава Кротова
В документах также утверждается, что в УЭБиПК УМВД по региону установили необходимость дополнительной проверки по договору уступки прав в отношении «Оскольских просторов».
Напомним, что сегодня утром журналист Бел.Ру хотел посетить судебное заседание, чтобы ознакомиться с мнением как Кротова, так и судьи. Но Евгений Курепко присутствие прессы на открытом процессе отклонил, поэтому получить видение ситуации другой стороны спора мы не смогли. Рассмотрение дела перенесли, следующее заседание пройдёт 17 мая.