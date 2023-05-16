Больше 1100 белгородцев согласились на новое жильё взамен разрушенного ВСУ

Козлитина отметила, что регулярно проводятся конкурсные процедуры — сейчас специалисты ведут 653 учётных дела. Необходимые процедуры провели по 310 объектам, контракты заключены по 258. При этом проводится регистрация как объектов долевого строительства, так и готового жилья, причём последнего — 65%.