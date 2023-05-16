Больше 1100 белгородцев согласились на новое жильё взамен разрушенного ВСУ

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Как рассказала Оксана Козлитина, из тех, кому вручили уведомление с предложением, изъявили желание участвовать в программе предоставления компенсационного жилья 1138 человек. Порядка 750 согласились на конкретное жильё.
В частном порядке отрабатываем с каждым гражданином, проводим приёмы в местах ПВР, в «Амаксе», с жителями Журавлёвки, Нехотеевки, жителями Красного хутора, середянами.
Оксана Козлитина
Всего же пострадало от обстрелов жильё 1752 жителей региона. Уведомлений вручили пока 1406 штук. За последнюю неделю динамика небольшая — из-за людей за пределами области процесс немного затягивается.
Козлитина отметила, что регулярно проводятся конкурсные процедуры — сейчас специалисты ведут 653 учётных дела. Необходимые процедуры провели по 310 объектам, контракты заключены по 258. При этом проводится регистрация как объектов долевого строительства, так и готового жилья, причём последнего — 65%.
Напомним, что по состоянию на 25 апреля с конкретным жильём определились 644 собственника. Таким образом, три недели спустя это число выросло на 100 человек.