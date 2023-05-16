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Больше 1100 белгородцев согласились на новое жильё взамен разрушенного ВСУ

16 мая 2023, 10:39
Фото: 1MI
Сгенерировано нейросетью Midjourney
Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина рассказала, что конкретное жильё выбрали уже 750 человек.

Как рассказала Оксана Козлитина, из тех, кому вручили уведомление с предложением, изъявили желание участвовать в программе предоставления компенсационного жилья 1138 человек. Порядка 750 согласились на конкретное жильё.

В частном порядке отрабатываем с каждым гражданином, проводим приёмы в местах ПВР, в «Амаксе», с жителями Журавлёвки, Нехотеевки, жителями Красного хутора, середянами.
Оксана Козлитина

Всего же пострадало от обстрелов жильё 1752 жителей региона. Уведомлений вручили пока 1406 штук. За последнюю неделю динамика небольшая — из-за людей за пределами области процесс немного затягивается.

Козлитина отметила, что регулярно проводятся конкурсные процедуры — сейчас специалисты ведут 653 учётных дела. Необходимые процедуры провели по 310 объектам, контракты заключены по 258. При этом проводится регистрация как объектов долевого строительства, так и готового жилья, причём последнего — 65%.

Напомним, что по состоянию на 25 апреля с конкретным жильём определились 644 собственника. Таким образом, три недели спустя это число выросло на 100 человек.

1058 белгородцев выбрали новое жильё взамен разрушенного обстрелами
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#Артем Черненко#Белгородская область#Жильё для жителей приграничья#Общество#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Дома#Оксана Козлитина
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