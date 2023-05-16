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БелГУ возвращается к очному обучению?

16 мая 2023, 12:52
Фото: 1MI

И.о. ректора БелГУ Карловская прокомментировала слухи о возвращении к очному обучению

Университет, как заявила Евгения Карловская, к работе в обычном режиме не возвращается. Информацию до студентов, с её слов, довели некорректно.

И.о. ректора БелГУ Евгения Карловская прокомментировала слухи о выходе студентов на очное обучение. По её словам, вуз не будет работать в обычном режиме, как и было прежде. Информацию до студентов донесли некорректно.

Как пояснила Карловская, возвращаться к классическому очному режиму обучения оснований нет, поскольку оперативная обстановка в регионе остаётся сложной. Однако у студентов некоторых специальностей имеется запрос на практические занятия. Этот вопрос может решиться.

«Конечно, мы не готовы рисковать жизнью и здоровьем наших студентов и преподавателей. Но организовать обучение группами до 15 человек по рекомендациям оперативного штаба мы можем», — добавила и. о. ректора.

В вузе пока пытаются выяснить количество студентов, которые хотели бы проводить часть занятий в лабораториях. Об итогах оценки Карловская пообещала проинформировать студентов.

Ранее учащиеся вуза в Сети сообщили о том, что юридический институт выводят на очную форму обучения с 22 мая. Аналогично и с мединститутом. Эти данные в итоге не подтвердились.

Дистанционное обучение в Белгороде и некоторых районах ввели в октябре 2022 года.

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