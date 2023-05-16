Белгородцы заметили в небе «поезд» Илона Маска

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В небе над Старым Осколом заметили «поезд» Илона Маска. Горожане увидели длинную цепочку движущихся огней. «Поезд» из космических аппаратов успели снять жители района ИЖС «Сосенки».
Спутники Starlink заметили и над Белгородом. SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру, запустила спутники в космос четыре года назад. Их можно увидеть в разных уголках планеты.
Ранее спутники Starlink видели в других регионах. О том, что это именно они, можно понять, зайдя на сайт findstarlink.com. Там в режиме реального времени отображено примерное расположение спутников.