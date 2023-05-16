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Белгородцы заметили в небе «поезд» Илона Маска

16 мая 2023, 09:03
Фото: 1MI
«Поезд» Маска пролетел над Старым Осколом. Также спутники видели в небе над Белгородом. Очевидцы поделились фотографиями в Сети.

В небе над Старым Осколом заметили «поезд» Илона Маска. Горожане увидели длинную цепочку движущихся огней. «Поезд» из космических аппаратов успели снять жители района ИЖС «Сосенки».

Спутники Starlink заметили и над Белгородом. SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру, запустила спутники в космос четыре года назад. Их можно увидеть в разных уголках планеты.

Ранее спутники Starlink видели в других регионах. О том, что это именно они, можно понять, зайдя на сайт findstarlink.com. Там в режиме реального времени отображено примерное расположение спутников.

«Поезд» Маска над Старым Осколом«Поезд» Маска над Старым Осколом
«Поезд» Маска над Старым Осколом«Поезд» Маска над Старым Осколом
«Поезд» Маска над Старым Осколом«Поезд» Маска над Старым Осколом
«Поезд» Маска над Белгородом«Поезд» Маска над Белгородом
«Поезд» Маска над Старым Осколом
Фото: Telegram-канал «9 Канал | Старый Оскол»
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#Белгородская область#Белгород#Старый Оскол#Город#Спутники#SpaceX#Илон Маск#Наталья Корявых#Новости Старого Оскола#Новости Белгорода#Фотофакт
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