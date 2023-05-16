Как белгородским грибникам не наткнуться на мины

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:56
Updated Сегодня, 18:56
Ищут в лесах грибы жители Белгородской области не только в самый сезон, с августа по сентябрь, но и в мае. На самом деле, собирать их можно с апреля по октябрь. Поэтому вопрос опасности лесов актуален и весной, и летом, и осенью.
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, где собирать грибы можно, а где нужно воздержаться даже от прогулок. Глава отметил, что в приграничной с Украиной зоне много минных полей в силу регулярных обстрелов. И не стоит игнорировать таблички, которые категорически запрещают дальнейшее движение. Там по грибы ходить точно не стоит.
В 15-километровой зоне посещение леса на сегодняшний день недопустимо. Если есть желание прогуляться по лесу — у нас в области достаточно мест, удалённых от государственной границы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В отдалённых же от государственной границы местах собирать грибы безопасно, считает губернатор. Но мы настоятельно рекомендуем всё-таки смотреть под ноги. Потому что прилетает порой и дальше, чем в 15-километровую зону.