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Как белгородским грибникам не наткнуться на мины

16 мая 2023, 18:05
Фото: Ася Дугнист / Bel.ru

Белгородцам рассказали, где нельзя ходить за грибами

Губернатора Вячеслава Гладкова во время прямого эфира спросили, можно ли в Белгородской области собирать грибы в лесах. Глава объяснил, где это делать опасно, а где — можно.
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СВО

Ищут в лесах грибы жители Белгородской области не только в самый сезон, с августа по сентябрь, но и в мае. На самом деле, собирать их можно с апреля по октябрь. Поэтому вопрос опасности лесов актуален и весной, и летом, и осенью.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, где собирать грибы можно, а где нужно воздержаться даже от прогулок. Глава отметил, что в приграничной с Украиной зоне много минных полей в силу регулярных обстрелов. И не стоит игнорировать таблички, которые категорически запрещают дальнейшее движение. Там по грибы ходить точно не стоит.

В 15-километровой зоне посещение леса на сегодняшний день недопустимо. Если есть желание прогуляться по лесу — у нас в области достаточно мест, удалённых от государственной границы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В отдалённых же от государственной границы местах собирать грибы безопасно, считает губернатор. Но мы настоятельно рекомендуем всё-таки смотреть под ноги. Потому что прилетает порой и дальше, чем в 15-километровую зону.

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#Артем Черненко#Белгородская область#Вячеслав Гладков#СВО#Общество#Грибы#Грибник#Лес#Минное поле
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