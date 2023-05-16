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Белгородским предприятиям напомнили о возможной отсрочке от уплаты налогов

16 мая 2023, 07:03
Фото: 1MI
Такой возможностью уже воспользовалось около десяти предприятий, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Помимо этого, по словам главы региона, на сегодняшний день почти все пострадавшие от обстрелов бизнесмены из первой волны получили гранты на компенсацию ущерба.

В Белгородской области предприниматели, пострадавшие от обстрелов, могут получить отсрочку по налоговым платежам. Такой возможностью уже воспользовалось около десяти предприятий.

Чтобы получить отсрочку, нужно обратиться в налоговую службу с необходимыми документами. При положительном исходе срок уплаты налогов и авансовых платежей перенесут на один год с последующей уплатой равными частями в течение 12 месяцев.

Помимо этого, Вячеслав Гладков отметил, что из 46 предприятий и ИП, подавших заявки на компенсацию в первой волне, федеральные гранты получили уже 45 заявителей. Последний должен получить деньги сегодня, 16 мая.

Вторая волна сбора заявок уже началась. Документы принимает региональное минэкономразвития.

Напомним, что в первую волну попали 28 предприятий и 18 индивидуальных предпринимателей. Они разделили 397 млн рублей.

Всего же в списке пострадавших находится 100 представителей бизнеса. В основном это пострадавшие от обстрелов в Шебекинском горокруге и Белгородском районе. На компенсации из федерального бюджета выделили почти 800 млн рублей.

Президент Владимир Путин ранее поручил продолжить поддержку предпринимателей в белгородском приграничье. Глава государства отметил, что ущерб нужно оценивать в реальной обстановке.

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