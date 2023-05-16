Белгородским предприятиям напомнили о возможной отсрочке от уплаты налогов

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В Белгородской области предприниматели, пострадавшие от обстрелов, могут получить отсрочку по налоговым платежам. Такой возможностью уже воспользовалось около десяти предприятий.
Чтобы получить отсрочку, нужно обратиться в налоговую службу с необходимыми документами. При положительном исходе срок уплаты налогов и авансовых платежей перенесут на один год с последующей уплатой равными частями в течение 12 месяцев.
Помимо этого, Вячеслав Гладков отметил, что из 46 предприятий и ИП, подавших заявки на компенсацию в первой волне, федеральные гранты получили уже 45 заявителей. Последний должен получить деньги сегодня, 16 мая.
Вторая волна сбора заявок уже началась. Документы принимает региональное минэкономразвития.
Напомним, что в первую волну попали 28 предприятий и 18 индивидуальных предпринимателей. Они разделили 397 млн рублей.
Всего же в списке пострадавших находится 100 представителей бизнеса. В основном это пострадавшие от обстрелов в Шебекинском горокруге и Белгородском районе. На компенсации из федерального бюджета выделили почти 800 млн рублей.
Президент Владимир Путин ранее поручил продолжить поддержку предпринимателей в белгородском приграничье. Глава государства отметил, что ущерб нужно оценивать в реальной обстановке.