Белгородским предприятиям напомнили о возможной отсрочке от уплаты налогов

Такой возможностью уже воспользовалось около десяти предприятий, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Помимо этого, по словам главы региона, на сегодняшний день почти все пострадавшие от обстрелов бизнесмены из первой волны получили гранты на компенсацию ущерба.