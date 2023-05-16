Белгородка заняла первое место на чемпионате России по марафону 2023 года

Золотую медаль в женских соревнованиях забрала Алина Прокопьева, которая представляла Московскую и Белгородскую области. Девушка пробежала дистанцию в 42 км за 2 часа 30 минут 57 секунд. Сразу за белгородкой финишировала жительница Санкт-Петербурга с результатом 2 часа 35 минут 5 секунд. Третьей стала Ася Ванеева из Чувашии.