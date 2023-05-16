Белгородка заняла первое место на чемпионате России по марафону 2023 года

Posted Сегодня, 21:21
Published Сегодня, 21:21
Modified Сегодня, 21:23
Updated Сегодня, 21:23
В Санкт-Петербурге марафон проводили впервые, поэтому хотели устроить в красивом месте — в Царском Селе. В соревнованиях приняли участие люди из Кореи, Китая, Сан-Диего и республик бывшего Союза.
Победителей чемпионата было несколько: среди мужчин и среди женщин. Мужские соревнования выиграл москвич Илдар Миншин, пробежавший дистанцию в 42 км за 2 часа 17 минут 45 секунд.
Золотую медаль в женских соревнованиях забрала Алина Прокопьева, которая представляла Московскую и Белгородскую области. Девушка пробежала дистанцию в 42 км за 2 часа 30 минут 57 секунд. Сразу за белгородкой финишировала жительница Санкт-Петербурга с результатом 2 часа 35 минут 5 секунд. Третьей стала Ася Ванеева из Чувашии.