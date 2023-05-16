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Белгородка заняла первое место на чемпионате России по марафону 2023 года

15 мая 2023, 21:21
Фото: vk.com/id134944070
«Царскосельский марафон» прошёл в городе Пушкин Ленинградской области. О победе белгородки рассказали в «РИА Новости. Спорт».

В Санкт-Петербурге марафон проводили впервые, поэтому хотели устроить в красивом месте — в Царском Селе. В соревнованиях приняли участие люди из Кореи, Китая, Сан-Диего и республик бывшего Союза.

Победителей чемпионата было несколько: среди мужчин и среди женщин. Мужские соревнования выиграл москвич Илдар Миншин, пробежавший дистанцию в 42 км за 2 часа 17 минут 45 секунд.

Золотую медаль в женских соревнованиях забрала Алина Прокопьева, которая представляла Московскую и Белгородскую области. Девушка пробежала дистанцию в 42 км за 2 часа 30 минут 57 секунд. Сразу за белгородкой финишировала жительница Санкт-Петербурга с результатом 2 часа 35 минут 5 секунд. Третьей стала Ася Ванеева из Чувашии.

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#Александра Склярова#Чемпионат#Марафон#Общество#Белгородская область#Санкт-петербург
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