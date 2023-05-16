Белгород попал в топ-10 городов с подешевевшими «вторичками»

В соседнем Воронеже цена за «квадрат» выросла на 2% до 87 тыс. рублей. При этом цены на квартиры снизились на 0,1% — до 4,6 млн рублей. Снижение цен наблюдается и в Курске. Цена за квадратный метр уменьшилась на 0,4% и составила 79 тыс. рублей. Жильё во вторичке подешевело на 1% — до 4,3 млн рублей. В Липецке, напротив, вторичное жильё выросло в цене. «Квадрат» стал дороже на 2,6% и теперь стоит 78,8 тыс. рублей. Квартиры подорожали на 2,8% — до 4,3 млн рублей.