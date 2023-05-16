Белгород попал в топ-10 городов с подешевевшими «вторичками»

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Вторичное жильё в Белгороде по состоянию на апрель 2023 года немного подешевело. Квадратный метр стал дешевле на 0,2%. В среднем он обходится почти в 95 тыс. рублей.
Помимо Белгорода, снижение произошло в Махачкале (–3,4%), Калининграде (–1,7%), Ленинградской области (–1%), Грозном (–0,9%), Владивостоке (–0,8%), Самаре (–0,7%), Курске (–0,4%), Московской области (–0,2%).
Сами квартиры в областном центре подешевели на 0,9% и в среднем стоят 5,4 млн рублей. В десятку с подешевевшим жильём также вошли Самара (–4,2%), Владивосток (–3,4%), Махачкала (–3,2%), Уфа (–1,8%), Ленинградская область (–1,7%), Калининград (–1,7%), Ярославль (–1,1%), Сургут (–1,1%), Курск (–1%).
В соседнем Воронеже цена за «квадрат» выросла на 2% до 87 тыс. рублей. При этом цены на квартиры снизились на 0,1% — до 4,6 млн рублей. Снижение цен наблюдается и в Курске. Цена за квадратный метр уменьшилась на 0,4% и составила 79 тыс. рублей. Жильё во вторичке подешевело на 1% — до 4,3 млн рублей. В Липецке, напротив, вторичное жильё выросло в цене. «Квадрат» стал дороже на 2,6% и теперь стоит 78,8 тыс. рублей. Квартиры подорожали на 2,8% — до 4,3 млн рублей.
Напомним, жильё в новостройках в Белгороде подешевело на 2,2%. Квартира в новостройке обойдётся в среднем в 6,4 млн рублей. При этом цена за «квадрат» не изменилась и составляет 113,5 тыс. рублей. Снижение цен связано с трендом на сокращение средней площади квартир в новостройках.