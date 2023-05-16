Baza: ВСУ атаковали Белгородскую область фосфорными бомбами

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
В Сети сообщают, что ВСУ атаковали Белгородскую область фосфорными боеприпасами. Как пишет Telegram-канал Baza, обстрел, по предварительным данным, вёлся из РСЗО «Град».
Уточняется, что хутор Нижние Мельницы в Валуйском округе атаковали вечером 15 мая. Населённый пункт обстреляли 12 зажигательными боеприпасами калибра 122 см. Предполагается, что обстрел вёлся из села Каменка Купянского района.
По данным Telegram-канала Mash, обстреляно было и село Старый Хутор, находящееся в 2 км от границы. Всего прилетело восемь зажигательных снарядов.
В обоих случаях обошлось без пострадавших.