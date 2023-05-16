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Baza: ВСУ атаковали Белгородскую область фосфорными бомбами

16 мая 2023, 06:33
Фото: Telegram-канал SHOT
Обстрел, предположительно, вели из РСЗО «Град». Под огонь попали населённые пункты в Валуйском горокруге. Обошлось без пострадавших.
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Обстрел

В Сети сообщают, что ВСУ атаковали Белгородскую область фосфорными боеприпасами. Как пишет Telegram-канал Baza, обстрел, по предварительным данным, вёлся из РСЗО «Град».

Уточняется, что хутор Нижние Мельницы в Валуйском округе атаковали вечером 15 мая. Населённый пункт обстреляли 12 зажигательными боеприпасами калибра 122 см. Предполагается, что обстрел вёлся из села Каменка Купянского района.

По данным Telegram-канала Mash, обстреляно было и село Старый Хутор, находящееся в 2 км от границы. Всего прилетело восемь зажигательных снарядов.

В обоих случаях обошлось без пострадавших. 

Фото: Telegram-канал SHOT
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#Белгородская область#Валуйский горокруг#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЗО#Наталья Корявых#Град#Фосфорные боеприпасы#Спецоперация#СВО#Старый Хутор#Нижние Мельницы
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