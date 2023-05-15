Журналиста Бел.Ру выгнали с заседания суда по делу банкротства «Оскольских просторов»

Затем от кредитора ООО «АКГ» поступила жалоба на якобы бездействие Кротова. Суд признал её обоснованной: управляющего отстранили от исполнения обязанностей. После этого «АКГ» обратилось в суд с просьбой лишить Кротова фиксированной суммы вознаграждения.