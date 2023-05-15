Журналиста Бел.Ру выгнали с заседания суда по делу банкротства «Оскольских просторов»

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Судья Евгений Курепко не согласовал присутствие прессы на открытом судебном заседании. Узнав, что на рассмотрение заявления пришёл представитель Бел.Ру, он заявил следующее:
Суд отклоняет присутствие прессы в судебном заседании.
Ранее ООО «Рассвет» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании ОАО «Оскольские просторы» банкротом. Суд компанию несостоятельной признал: конкурсным управляющим был утверждён Дмитрий Денисенко.
17 января 2022 года Денисенко от своих обязанностей был освобождён. Новым конкурсным управляющим стал Владислав Кротов, член Ассоциации МСОПАУ.
Затем от кредитора ООО «АКГ» поступила жалоба на якобы бездействие Кротова. Суд признал её обоснованной: управляющего отстранили от исполнения обязанностей. После этого «АКГ» обратилось в суд с просьбой лишить Кротова фиксированной суммы вознаграждения.
Кротов подал ходатайство об отложении судебного заседания. Сегодня он должен был представить письменные пояснения относительно проделанной работы в рамках дела о признании ОАО «Оскольские просторы» банкротом.
Редакция готовит текст по имеющимся в наличии документам суда и продолжит следить за развитием арбитражного дела.
ОАО «Оскольские просторы» зарегистрировано в Валуйском районе в 2000 году. Основной вид деятельности — разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Генеральный директор — Сергей Сыряный. В 2018 году убыток компании составил 49,5 млн рублей.