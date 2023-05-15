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Выпускники из Белгородской области могут поступить в любой вуз без сдачи ЕГЭ

15 мая 2023, 08:44
Фото: 1MI
В текущем году белгородские школьники могут не сдавать ЕГЭ. В этом случае поступление в вузы будет проходить по результатам внутренних экзаменов. Подробнее рассказал первый заместитель министра образования области Андрей Мухартов.
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ЕГЭ

Во время прямой линии у чиновника поинтересовались, могут ли школьники из Белгородской области поступать в Воронеж по вступительным экзаменам без сдачи ЕГЭ, или право распространяется только на вузы области.

Мухартов отметил, что в текущем году существуют особенности итоговой аттестации, которые распространяются на тех, кто обучается дистанционно.

Вы имеете полное право сдавать вступительные экзамены в вузы без ЕГЭ не только в Белгородской области, но и во все высшие учебные заведения на территории РФ. Все вузы имеют схему вступительных испытаний. Большая часть уже размещена на официальных сайтах с указанием сроков проведения экзаменов и формы сдачи.
Андрей Мухартов

Напомним, в Белгородской области на конец апреля было 5234 выпускника. Из них 2035 человек учится в очном формате: для них ЕГЭ проведут в штатном режиме.

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#Кристина Семенчук#ЕГЭ#Вуз#Экзамен#Поступление#Выпускники#Общество#Белгородская область#Андрей Мухартов
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