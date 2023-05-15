Также в НИУ «БелГУ» поступают все, кто желает работать в научно-исследовательской сфере какой-либо отрасли. К примеру, планирует стать лаборантом в области медицины, фармакологии, сельского хозяйства и др. Таких специалистов готовит биолого-химический факультет НИУ. За годы своей плодотворной работы — а факультет был основан в 1966 году — он выпустил более пяти тысяч первоклассных профессионалов. Среди них и педагоги, и научные сотрудники, и лаборанты, и селекционеры, и технологи, и многие-многие другие.