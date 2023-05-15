Posted Вчера, 09:10
Published Вчера, 09:10
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В 2022 году в Белгородской области прошел брифинг, посвященный ситуации на региональном рынке труда. Так, согласно информации, озвученной министром социальной защиты и труда Белгородской области Еленой Батановой, в регионе большим спросом требуются работники в сельскохозяйственной отрасли, в IT-сфере, в медицине и строительстве.
Ранее представитель регионального управления труда и занятости Татьяна Калюжа говорила, что в Белгороде требуются фармацевты, педагоги, экономисты, программисты, врачи. А вот рынок юриспруденции, по ее словам, демонстрирует перенасыщение. В управлении надеются, что абитуриенты примут эту информацию к сведению и решат для себя, куда им лучше поступать.
Что касается рабочих специальностей, то тут наиболее востребованы водители, швеи, озеленители, операторы машинного доения и пр.
В Белгородской области всего четыре государственных университета. Также в регионе функционируют филиалы крупных российских вузов и негосударственные университеты. Всего в регионе, по информации местных СМИ, 13 высших учебных заведений.
В прошлом году всех абитуриентов обрадовала новость об увеличении количества бюджетных мест в вузах Белгородской области на 2,5%. Всего вузы Белгорода примут в этом году около 7тысяч студентов на обучение по самым разным специальностям.
Надо отметить, что это уже не первое повышение бюджетных квот за последний период. За три прошедших года их число возросло на 1,5 тысячи. Это говорит о том, что растет спрос на высшее образование среди белгородских выпускников, в институты поступает все больше молодых людей.
Вузы Белгорода известны высоким качеством образования. Они ежегодно входят в общероссийский рейтинг вузов и занимают достойные позиции. Также вузы Белгорода специализируются на оказании платных услуг для поступающих, причем стоимость весьма умеренная — в среднем это 80-85 тысяч рублей в год. Это гораздо меньше, чем в других регионах России.
Куда поступить в Белгороде, чтобы стать врачом? В Белгородском государственном национальном исследовательском университете (НИУ «БелГУ») открыт медицинский институт, который с 1996 года готовит специалистов разного профиля.
В настоящий момент в институте обучается около 10 тысяч студентов, ординаторов и аспирантов. Преподавательский состав института — заслуженные врачи, доктора наук, профессора.
Обучение ведется по двум направлениям — «Лечебное дело и педиатрия» и «Стоматология». Также для всех поступающих открыт факультет медико-профилактического дела. Всего в вузе представлено 46 образовательных программ в рамках специалитета, аспирантуры и ординатуры. Форма обучения — очная. Проходной балл — около 80. В вузе ведется огромная научно-исследовательская работа, для чего имеется вся необходимая база: лаборатории, поликлиника.
В НИУ «БелГУ» с 2003 года открыто фармацевтическое отделение, которое сегодня переросло в факультет. Здесь проводят многопрофильную подготовку специалистов-провизоров. Обучение ведется опытными педагогами на базе двух кафедр: управления и экономики фармации, фармацевтической технологии.
Таким образом, специалисты, выпущенные НИУ «БелГУ», становятся полноценными участниками производства лекарственных препаратов, успешно работают в сфере обращения с медикаментами, а также зарекомендовали себя отличными управленцами в области фармации, понимающими как производственные процессы, так и бизнес-механизмы этой важнейшей отрасли.
Практика показывает, что фармацевты с дипломом НИУ «БелГУ» широко востребованы в российских и международных фармкомпаниях. По окончании бакалавриата выпускники могут по желанию продолжить научную работу в НИУ, поступив в магистратуру и аспирантуру.
Также в НИУ «БелГУ» поступают все, кто желает работать в научно-исследовательской сфере какой-либо отрасли. К примеру, планирует стать лаборантом в области медицины, фармакологии, сельского хозяйства и др. Таких специалистов готовит биолого-химический факультет НИУ. За годы своей плодотворной работы — а факультет был основан в 1966 году — он выпустил более пяти тысяч первоклассных профессионалов. Среди них и педагоги, и научные сотрудники, и лаборанты, и селекционеры, и технологи, и многие-многие другие.
Сегодня, когда все более актуальными становятся биотехнологии и генная инженерия, общество нуждается в соответствующих специалистах. Первый шаг на пути к этой карьере можно сделать, поступив в НИУ «БелГУ».
В этой нише работает единственный в Белгороде негосударственный вуз — Белгородский университет кооперации, экономики и права (БУКЭП). Желающих поступить сюда всегда очень много, в вузе наблюдается высокий конкурс. А все потому, что у заведения давняя и славная история. Он был создан еще в 80-х годах XX века как Белгородский кооперативный институт. В 2011 году вуз обрел негосударственный формат.
Университет готовит специалистов в сфере потребительской кооперации, юриспруденции, а также для различных отраслей экономики. Обучение бакалавров ведется по десяткам различных направлений, таких как «Торговое дело», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Логистика», «Технология пищевого производства», «Бизнес-информатика», «Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело», «Экономика», «Реклама и связи с общественностью».
БУКЭП предлагает поступающим два формата обучения — очный и очно-заочный. Средний проходной балл ЕГЭ — более 50. При вузе имеется общежитие для иногородних студентов.
В НИУ «БелГУ» тоже готовят специалистов для секторов экономики. В состав университета входит институт экономики и управления, куда поступают все абитуриенты, желающие связать свое профессиональное будущее с миром финансов, бухучета, аудита, рекламы, HR-технологий и пр. В заведении ведется обучение по таким основным направлениям, как «Экономика, финансы и кредит», «Государственное управление», «Менеджмент». Студенты изучают внешнеэкономическую деятельность, таможенное дело, бизнес-аналитику, основы туризма, сервис и многое другое. Формы обучения — очная и заочная.
В одном из городов Белгородской области — Старом Осколе — открыт филиал Воронежского экономико-правового института, куда также могут поступить все желающие. Заведение выпускает специалистов в сфере права, экономики, управления, психологии. Студенты обучаются на двух факультетах — экономическом и социально-правовом. Есть и заочное отделение.
Ежегодно тысячи абитуриентов выбирают технические и технологические вузы Белгорода. Выпускники выбирают для поступления Белгородский государственный национальный исследовательский университет и Белгородский государственный технологический университет имени Шухова.
Белгородский государственный технологический университет имени Шухова или НИУ «БелГУ» — это старейший вуз области, давно зарекомендовавшиц себя как флагман регионального образования. Заведение вот уже более 60 лет идет неизменным курсом — готовит первоклассных специалистов для строительной отрасли.
Направления БелГТУ охватывают все грани индустрии строительства. Здесь учатся не только на инженеров и архитекторов. В вуз, к примеру, поступают ради профессий программиста, энергетика, химика-технолога, конструктора, метролога и прочих технических специальностей. В качестве направлений образования стоит наиболее востребованы «Градостроительство», «Программная инженерия», «Машиностроение», «Химическая технология», «Бизнес-информатика», «Менеджмент» и многие другие.
Обучение в университете проводится в очном и заочном форматах. Ежегодно вуз предлагает поступающим достаточное количество бюджетных мест. Набираются и платные группы. Учащихся здесь ребят педагоги ласково называют «шуховцы». Здесь ведется активная студенческая жизнь — организуются мероприятия, работают спорткомплекс, библиотека, есть свой комбинат питания.
При университете есть военный учебный центр, который готовит офицеров запаса по военным специальностям. По окончании центра «шуховцы» получают военный билет.
НИУ «БелГУ» также выпускает профессионалов в сфере технологий и технической отрасли. Ребята получают соответствующее образование в рамках института инженерных и цифровых технологий. Поступающих ждут три факультета — физико-технический, «Инженерный спецназ», математики и информатики.
Еще один вуз расположен не в столице региона, а в Старом Осколе. Это Старооскольский технологический институт имени А. А. Угарова, являющийся филиалом Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». Здесь ведется подготовка по таким специальностям, как «Бизнес-информатика», «Информационные системы и технологии», «Металлургия», «Строительство», «Теплоэнергетика и теплотехника».
Юридическое образование можно получить в Белгороде в двух учебных заведениях: Белгородском юридическом институте МВД РФ им. И. Д. Путилина и юридическом институте НИУ «БелГУ».
Белгородский юридический институт МВД РФ им. И. Д. Путилина — это вуз федерального уровня, который готовит к службе будущих полицейских. Вуз ведет свою историю с 1985 года, когда в Белгороде была основана специальная школа милиции МВД СССР. Сегодня это уже крупный вуз, который располагает огромным научным, методологическим потенциалом в подготовке кадров для службы в правоохранительных органах.
Обучение ведется как очно, так и заочно. Поступающие могут выбирать из шести факультетов вуза. Студенты получают знания в рамках уголовно-правовой специализации, изучают направление оперативно-розыскной деятельности (представлено рядом различных профилей), административную работу в полиции и др.
При вузе имеется вся материально-техническая база, полностью оснащен криминалистический полигонный комплекс, учебный полигон с симуляторами, тиром и другими объектами. Ведомственный вуз также принимает желающих обучаться в магистратуре. По результатам ЕГЭ проходной балл для поступления — 51,9.
В НИУ «БелГУ» тоже поступают ради юридического образования, которое можно получить в юридическом институте. Студенты изучают гражданское, административное, международное право и выходят дипломированными специалистами для работы в разных отраслях экономики.
Кадры для сельскохозяйственной отрасли всего региона готовит Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина. Он выпускает специалистов с 1978 года, с тех же самых пор формируется и научная база учебного заведения. Ежегодно в вуз поступают сотни выпускников, которые желают стать профессионалами аграрного сектора. Обучение ведется по таким направлениям, как «Ветеринария», «Агрономия», «Агроинженерия», «Землеустройство и кадастры» и другие. Форма обучения — очная и заочная. Ежегодно вуз предлагает 500-600 бюджетных мест, также желающие могут поступить на платное отделение.
Юные белгородцы имеют все шансы и возможности стать профессиональными артистами или получить желаемую творческую специальность. Ведь в регионе открыт и ежегодно набирает студентов Белгородский государственный институт культуры и искусств. На сайте учреждения можно найти огромный список творческих специализаций. Из стен вуза выходят дипломированные вокалисты, актеры, танцоры и хореографы, дирижеры, художники (скульпторы, графики, живописцы), артисты эстрадного жанра, режиссеры, звукорежиссеры и многие-многие другие. Также в вузе есть направления «Туризм», «Педагогика» и «Издательское дело». Формы обучения — очная, заочная и очно-заочная.
С 2013 года юные белгородцы, желающие получить профессию педагога, могут поступить в педагогический институт НИУ «БелГУ». В данный момент обучение возможно на шести факультетах — физкультурном, дошкольном, историко-филологическом, математическом, психологическом и иностранных языков.
Отдельного архитектурного вуза на Белгородчине нет и в ближайшее время не предвидится. Но выучиться по специальности «Архитектура» можно в БелГТУ имени Шухова. Также здесь можно получить практически любую техническую специальность в сфере строительства.