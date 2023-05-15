ВСУ в пятый раз за сутки атаковали Белгородскую область

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
15 мая в 18:31 жителям села Старый Хутор в Валуйском городском округе стали поступать СМС-оповещения об обстреле. В них РСЧС также просили всех жителей срочно спуститься в укрытия.
Информации о последствиях в результате обстрела пока нет.
Сегодня, 15 мая, Белгородская область попала под обстрел в пятый раз. Атаке со стороны Украины подверглись город Шебекино, сёла Муром и Терезовка Шебекинского округа, а также село Сподарюшино Грайворонского округа.
По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, пострадавших в Шебекинском округе нет.