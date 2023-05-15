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Posted 15 мая 2023, 15:46

Published 15 мая 2023, 15:46

Modified 15 мая 2023, 15:48

Updated 15 мая 2023, 15:48

ВСУ в пятый раз за сутки атаковали Белгородскую область

ВСУ в пятый раз за сутки атаковали Белгородскую область

15 мая 2023, 15:46
Фото: 1MI.
Сюжет
Обстрел
Теперь СМС-оповещения об обстреле получают жители села Старый Хутор Валуйского горокруга.

15 мая в 18:31 жителям села Старый Хутор в Валуйском городском округе стали поступать СМС-оповещения об обстреле. В них РСЧС также просили всех жителей срочно спуститься в укрытия.

Информации о последствиях в результате обстрела пока нет.

Сегодня, 15 мая, Белгородская область попала под обстрел в пятый раз. Атаке со стороны Украины подверглись город Шебекино, сёла Муром и Терезовка Шебекинского округа, а также село Сподарюшино Грайворонского округа.

По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, пострадавших в Шебекинском округе нет.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Обстрел#Валуйский горокруг#Обстрел ВСУ#РСЧС
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