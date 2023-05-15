Власти опровергли связь обстрела и пожара в Шебекино

Posted Сегодня, 21:05
Published Сегодня, 21:05
Modified Сегодня, 21:12
Updated Сегодня, 21:12
По информации Владимира Жданова, на улице Нежуры по неизвестной пока причине загорелась надворная постройка, пострадавших в результате инцидента удалось избежать. Но, как сообщил глава Шебекинского округа, происшествие никак не связано с обстрелом округа, которое регистрировалось вечером 14 мая.
Напомним, сегодня вечером в Шебекино произошли обстрел и пожар. Местные жители получили от МЧС уведомления о необходимости спуститься в подвал, в это же время вспыхнул неизвестный объект.