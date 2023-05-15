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Власти опровергли связь обстрела и пожара в Шебекино

14 мая 2023, 21:05
Фото: 1MI
Пожар случился на улице Нежуры в Шебекино Белгородской области вечером 14 мая, рассказал глава округа Владимир Жданов. По информации властей, он никак не связан с недавним обстрелом города.
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Пожар

По информации Владимира Жданова, на улице Нежуры по неизвестной пока причине загорелась надворная постройка, пострадавших в результате инцидента удалось избежать. Но, как сообщил глава Шебекинского округа, происшествие никак не связано с обстрелом округа, которое регистрировалось вечером 14 мая.

Напомним, сегодня вечером в Шебекино произошли обстрел и пожар. Местные жители получили от МЧС уведомления о необходимости спуститься в подвал, в это же время вспыхнул неизвестный объект.

Фото: соцсети главы Шебекинского округа Владимира Жданова
В Шебекино произошли обстрел и пожар
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#Артем Черненко#Происшествия#Шебекино#Владимир Жданов#Пожар#Мчс россии#Чп#Возгорание
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