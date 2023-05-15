В роддоме в Белгородской области нашли санитарные нарушения при проверке

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
В родильном отделении Валуйской ЦРБ в Белгородской области в марте провели плановую проверку. Специалисты обнаружили ряд нарушений в сфере санитарного законодательства.
Выяснилось, что в отделении не чистили вытяжки и не проверяли их работу. Дезинфекция также не проводилась. Аналогичное нарушение было и со сплит-системами. Дефекты внутренней отделки тоже устранены не были.
Более того, не во всех помещениях, где проводится обработка многоразовых инструментов, оборудованы отдельные раковины для мытья рук или двугнёздные раковины. Медперсоналу же приходилось стирать спецодежду дома. Производственный контроль в части проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний осуществлялся не в полном объёме.
По итогам проверки в отношении юрлица составили протоколы, ещё один — в отношении должностного лица. Также юридическому лицу выдали предписание об устранении нарушений.