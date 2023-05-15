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В роддоме в Белгородской области нашли санитарные нарушения при проверке

15 мая 2023, 13:55
Фото: 1MI
После плановой проверки родильного отделения Валуйской ЦРБ обнаружился ряд нарушений. Подробности сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В родильном отделении Валуйской ЦРБ в Белгородской области в марте провели плановую проверку. Специалисты обнаружили ряд нарушений в сфере санитарного законодательства.

Выяснилось, что в отделении не чистили вытяжки и не проверяли их работу. Дезинфекция также не проводилась. Аналогичное нарушение было и со сплит-системами. Дефекты внутренней отделки тоже устранены не были.

Более того, не во всех помещениях, где проводится обработка многоразовых инструментов, оборудованы отдельные раковины для мытья рук или двугнёздные раковины. Медперсоналу же приходилось стирать спецодежду дома. Производственный контроль в части проведения лабораторных и инструментальных исследований и испытаний осуществлялся не в полном объёме.

По итогам проверки в отношении юрлица составили протоколы, ещё один — в отношении должностного лица. Также юридическому лицу выдали предписание об устранении нарушений.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Валуйский горокруг#Медицина#Нарушения#Роспотребнадзор#Валуйская црб#Родильное отделение#Роддом
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