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В Белгородскую область пришла корь. Чем она опасна?

15 мая 2023, 14:07
Фото: 1MI

В Роспотребнадзоре предупредили белгородцев об опасности кори

В регионе выявили первые случаи заболевания корью — заражены двое детей и двое взрослых. Каковы первые признаки заражения, чем она опасна и поможет ли прививка, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

В мае в Белгородской области выявили первые случаи заболевания корью. В Роспотребнадзоре напомнили её главные признаки и рассказали об опасных осложнениях.

Первый признак кори — высокая температура. Она может продолжаться от четырёх дней до недели. Помимо этого, у заражённых могут быть насморк, кашель, покраснение глаз.

Ещё один отличительный признак кори — сыпь. В первую очередь она появляется на лице и шее, а затем распространяется на всё тело. Сыпь держится около шести дней, а после исчезает.

Корь считается одним из самых заразных заболеваний. Она может передаваться от человека к человеку в период от четырёх дней до появления сыпи и до четырёх дней — после неё. После контакта с заражённым заболевает практически каждый восприимчивый человек.

Среди самых опасных осложнений кори называют в том числе слепоту, ушные инфекции, тяжёлые инфекции дыхательных путей.

Конкретного лекарства, убивающего вирус, не существует. Лечение направлено именно на облегчение симптомов.

Для профилактики кори необходимо сделать прививку. Иммунитет в этом случае формируется в 95% случаев, а его длительность после вакцинации составляет не менее 20 лет.

Напомним, что в Белгородской области корь подтвердили у четырёх человек. Все случаи заболевания — привозные. Заразились двое взрослых и двое детей, в том числе девятимесячный ребёнок.

В Белгородской области корь подтвердили у девятимесячного ребёнка
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#Инна Рогова#Корь#Роспотребнадзор#Заболевание#Заражение#Опаность#Симптомы#Медицина#Белгородская область
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