В Белгородскую область пришла корь. Чем она опасна?

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
В мае в Белгородской области выявили первые случаи заболевания корью. В Роспотребнадзоре напомнили её главные признаки и рассказали об опасных осложнениях.
Первый признак кори — высокая температура. Она может продолжаться от четырёх дней до недели. Помимо этого, у заражённых могут быть насморк, кашель, покраснение глаз.
Ещё один отличительный признак кори — сыпь. В первую очередь она появляется на лице и шее, а затем распространяется на всё тело. Сыпь держится около шести дней, а после исчезает.
Корь считается одним из самых заразных заболеваний. Она может передаваться от человека к человеку в период от четырёх дней до появления сыпи и до четырёх дней — после неё. После контакта с заражённым заболевает практически каждый восприимчивый человек.
Среди самых опасных осложнений кори называют в том числе слепоту, ушные инфекции, тяжёлые инфекции дыхательных путей.
Конкретного лекарства, убивающего вирус, не существует. Лечение направлено именно на облегчение симптомов.
Для профилактики кори необходимо сделать прививку. Иммунитет в этом случае формируется в 95% случаев, а его длительность после вакцинации составляет не менее 20 лет.
Напомним, что в Белгородской области корь подтвердили у четырёх человек. Все случаи заболевания — привозные. Заразились двое взрослых и двое детей, в том числе девятимесячный ребёнок.