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В Белгородской области пропал 46-летний мужчина с тростью

15 мая 2023, 18:33
Фото: Соцсети поискового отряда "ЛизаАлерт"
Местонахождение мужчины неизвестно с 5 мая. Информацию о пропавшем белгородце разместили в соцсетях поискового отряда «ЛизаАлерт».
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Жителя села Казанка Корочанского района никто не видел с 5 мая — он вышел из дома, но так и не вернулся.

В день пропажи Сергей Валерьевич Цуркин был одет в коричневую кожаную куртку, тёмный свитер, синие джинсы. На голову была надета кепка, с собой белгородец взял трость.

Мужчина ростом 168 см, худощавого телосложения. Волосы чёрные с сединой.

Если вам что-то известно о местонахождении белгородца, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.

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