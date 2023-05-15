В Белгородской области пропал 46-летний мужчина с тростью

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 18:35
Updated Сегодня, 18:35
Жителя села Казанка Корочанского района никто не видел с 5 мая — он вышел из дома, но так и не вернулся.
В день пропажи Сергей Валерьевич Цуркин был одет в коричневую кожаную куртку, тёмный свитер, синие джинсы. На голову была надета кепка, с собой белгородец взял трость.
Мужчина ростом 168 см, худощавого телосложения. Волосы чёрные с сединой.
Если вам что-то известно о местонахождении белгородца, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.