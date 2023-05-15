В Белгородской области продолжают капитально ремонтировать объекты культуры

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что капитальный ремонт и строительство объектов культуры проводится в рамках нацпроекта «Культура».
Так, рабочие строят Дом культуры в посёлке Мичуринский Корочанского района. По словам главы региона, в посёлке живёт много творческих людей, для которых строительство нового Дома культуры придётся по душе.
В селе Нежеголь Шебекинского округа рабочие приступили к капитальному ремонту Дворца культуры.
В селе Нежеголь Шебекинского округа начался капитальный ремонт Дворца культуры: кровля, фасад, инженерные коммуникации, внутренняя отделка. Тоже надеюсь, что ничем отличаться от нового отремонтированный ДК не будет. И тоже на радость и маленьких, и больших жителей населённого пункта.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что на капремонт и строительство объектов культуры в Белгородской области выделили 1,5 млрд рублей. Эти средства пойдут на капитальный ремонт 12 объектов и на строительство семи зданий.