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В Белгородской области продолжают капитально ремонтировать объекты культуры

15 мая 2023, 05:14
Фото: 1MI
В настоящий момент работы ведутся на двух объектах, один из которых строят с нуля. Об объектах рассказал Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что капитальный ремонт и строительство объектов культуры проводится в рамках нацпроекта «Культура».

Так, рабочие строят Дом культуры в посёлке Мичуринский Корочанского района. По словам главы региона, в посёлке живёт много творческих людей, для которых строительство нового Дома культуры придётся по душе.

В селе Нежеголь Шебекинского округа рабочие приступили к капитальному ремонту Дворца культуры.

В селе Нежеголь Шебекинского округа начался капитальный ремонт Дворца культуры: кровля, фасад, инженерные коммуникации, внутренняя отделка. Тоже надеюсь, что ничем отличаться от нового отремонтированный ДК не будет. И тоже на радость и маленьких, и больших жителей населённого пункта.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что на капремонт и строительство объектов культуры в Белгородской области выделили 1,5 млрд рублей. Эти средства пойдут на капитальный ремонт 12 объектов и на строительство семи зданий.

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#Александра Склярова#Строительство Дома культуры#Капремонт#Строительство#Культура#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Касается каждого
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