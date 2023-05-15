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В Белгородской области корь подтвердили у девятимесячного ребёнка

15 мая 2023, 13:38
Фото: 1MI

У четырёх белгородцев подтвердилось подозрение на корь

Среди заражённых — двое детей. Все случаи заболевания оказались привозными, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Корь подтвердилась у четырёх белгородцев. Среди заболевших — дети в возрасте девяти месяцев и девяти лет. Заразились также 22-летняя девушка и 58-летняя женщина. Заболевшие прививку от заболевания не делали, сведений об иммунизации нет.

Случаи кори зафиксировали в Белгороде и Белгородском районе, Старом Осколе. Инфекцию заболевшие привезли с территории Ингушетии, Московской и Курской областей.

Тем временем по стране отмечается ухудшение эпидемиологической обстановки по кори. Число инфицированных растёт. Осложняет ситуацию и активная внутренняя миграция. Распространение заболевания специалисты связывают с недостатками в плановой иммунизации.

Подчищающая иммунизация в Белгородской области проходит с 3 апреля текущего года. По состоянию на 15 мая медики привили 1526 человек. В их числе 341 ребёнок, 912 взрослых, 179 мигрантов, 94 человека, прибывших из новых субъектов РФ.

Напомним, у четырёх человек в Белгородской области выявили подозрение на корь. Эту информацию подтвердил глава регионального минздрава Андрей Иконников. Пациентов положили в инфекционный стационар.

У четырёх человек в Белгородской области выявили подозрение на корь
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