В Белгородской области корь подтвердили у девятимесячного ребёнка

Корь подтвердилась у четырёх белгородцев. Среди заболевших — дети в возрасте девяти месяцев и девяти лет. Заразились также 22-летняя девушка и 58-летняя женщина. Заболевшие прививку от заболевания не делали, сведений об иммунизации нет.