В Белгороде назвали сроки восстановления квартир после падения авиабомбы

Напомним, 20 апреля в областном центре раздался взрыв, после чего рядом с многоэтажкой очевидцы увидели воронку диаметром 20 метров. В Минобороны сообщили, что причиной происшествия стал нештатный сход боеприпаса с самолёта. Вторую бомбу достали спустя два дня у дома №15 по улице Шаландина.