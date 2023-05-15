В Белгороде назвали сроки восстановления квартир после падения авиабомбы

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
По данным градоначальника, в областном центре за текущую неделю восстановлено три жилых помещения. На улице Шаландина семь квартир с локальными повреждениями. Ориентировочный срок восстановления — до 22 мая. Пять квартир требуют масштабного ремонта.
На сегодняшний момент застройщик выполнил работы по демонтажу повреждённых конструкций, монтажу металлоконструкций, а также монолитных конструкций стен и перекрытий в масштабно повреждённых квартирах.
Валентин Демидов
Всего с учётом дома №15 на ул. Шаландина работы ведутся по 29 жилым помещениям. С учётом погодных условий и необходимости выполнения капитального ремонта кровли по всем объектам работы завершат 1 июня.
Напомним, 20 апреля в областном центре раздался взрыв, после чего рядом с многоэтажкой очевидцы увидели воронку диаметром 20 метров. В Минобороны сообщили, что причиной происшествия стал нештатный сход боеприпаса с самолёта. Вторую бомбу достали спустя два дня у дома №15 по улице Шаландина.