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В Белгороде назвали сроки восстановления квартир после падения авиабомбы

15 мая 2023, 10:08
Фото: 1MI
Всего работы ведутся по 29 жилым помещениям. Часть восстановят до 22 мая. Остальные — до 1 июня, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в ходе оперсовещания.

По данным градоначальника, в областном центре за текущую неделю восстановлено три жилых помещения. На улице Шаландина семь квартир с локальными повреждениями. Ориентировочный срок восстановления — до 22 мая. Пять квартир требуют масштабного ремонта.

На сегодняшний момент застройщик выполнил работы по демонтажу повреждённых конструкций, монтажу металлоконструкций, а также монолитных конструкций стен и перекрытий в масштабно повреждённых квартирах.
Валентин Демидов

Всего с учётом дома №15 на ул. Шаландина работы ведутся по 29 жилым помещениям. С учётом погодных условий и необходимости выполнения капитального ремонта кровли по всем объектам работы завершат 1 июня.

Напомним, 20 апреля в областном центре раздался взрыв, после чего рядом с многоэтажкой очевидцы увидели воронку диаметром 20 метров. В Минобороны сообщили, что причиной происшествия стал нештатный сход боеприпаса с самолёта. Вторую бомбу достали спустя два дня у дома №15 по улице Шаландина.

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#Авиабомба#Квартира#Восстановление#Разрушение#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Кристина Семенчук
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