В Белгороде нашли 93 снаряда времён ВОВ

Posted Сегодня, 19:19
Published Сегодня, 19:19
Modified Сегодня, 19:21
Updated Сегодня, 19:21
В пресс-службе МЧС России по Белгородской области рассказали, что 15 мая в Белгороде были обнаружены боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Белгородец сразу сообщил об опасной находке в районный отдел полиции.
Взрывотехники выехали на место и нашли 93 артиллерийских снаряда 76 мм. Взрывоопасные предметы изъяли и ликвидировали на специальном полигоне.
Напомним, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо незамедлительно сообщить по номеру 112, 101 или 102.