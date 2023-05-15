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В Белгороде нашли 93 снаряда времён ВОВ

15 мая 2023, 19:19
Фото: Пресс-служба МЧС России по Белгородской области
Взрывоопасные предметы обнаружили в городе 15 мая, сообщили в региональном МЧС.
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МЧС

В пресс-службе МЧС России по Белгородской области рассказали, что 15 мая в Белгороде были обнаружены боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Белгородец сразу сообщил об опасной находке в районный отдел полиции.

Взрывотехники выехали на место и нашли 93 артиллерийских снаряда 76 мм. Взрывоопасные предметы изъяли и ликвидировали на специальном полигоне.

Напомним, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо незамедлительно сообщить по номеру 112, 101 или 102.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Белгородской области
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#Александра Склярова#Боеприпасы вов#Взрывоопасные предметы#Артиллерийский снаряд#Происшествия#МЧС#Белгород
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