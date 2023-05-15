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Утром белгородское село попало под обстрел ВСУ

15 мая 2023, 04:15
Фото: 1MI
Жителям села Сподарюшино стали поступать соответствующие СМС-оповещения.
Сюжет
Обстрел

Утром 15 мая село Сподарюшино Грайворонского округа было атаковано ВСУ. Жителям населённого пункта стали приходить СМС-оповещения от РСЧС с просьбой спрятаться в укрытия.

Официальной информации о каких-либо повреждениях в результате обстрела пока нет.

За вчерашний день Белгородская область пять раз попала под обстрел со стороны Украины. Сообщения от РСЧС получили жители села Тишанка, хуторов Екатериновка и Шаховка Волоконовского района, а также села Муром Шебекинского округа.

Поздним вечером также стало известно об обстреле города Шебекино. В это же время в населённом пункте появился пожар, что многие жители связали со случившимся обстрелом. Однако власти сообщили, что пожар и обстрел никак не связаны.

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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#РСЧС#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Грайворонский горокруг
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