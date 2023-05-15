Утром белгородское село попало под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Утром 15 мая село Сподарюшино Грайворонского округа было атаковано ВСУ. Жителям населённого пункта стали приходить СМС-оповещения от РСЧС с просьбой спрятаться в укрытия.
Официальной информации о каких-либо повреждениях в результате обстрела пока нет.
За вчерашний день Белгородская область пять раз попала под обстрел со стороны Украины. Сообщения от РСЧС получили жители села Тишанка, хуторов Екатериновка и Шаховка Волоконовского района, а также села Муром Шебекинского округа.
Поздним вечером также стало известно об обстреле города Шебекино. В это же время в населённом пункте появился пожар, что многие жители связали со случившимся обстрелом. Однако власти сообщили, что пожар и обстрел никак не связаны.