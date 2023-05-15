Уголовное дело возбудили после выходки малолетних вандалов в Белгороде

В Белгороде возбудили уголовное дело после скандальной выходки подростков. На минувшей неделе они разбили стекло на остановке, вырвали плафоны в подземном переходе, уничтожили тюльпаны. Погром юные горожане снимали на видео и транслировали в Сети.