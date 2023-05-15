Уголовное дело возбудили после выходки малолетних вандалов в Белгороде

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
В Белгороде возбудили уголовное дело после скандальной выходки подростков. На минувшей неделе они разбили стекло на остановке, вырвали плафоны в подземном переходе, уничтожили тюльпаны. Погром юные горожане снимали на видео и транслировали в Сети.
Возбуждено уголовное дело по статье за вандализм (ст. 214 УК РФ). По предварительным данным, сумма ущерба составила около 47 тыс. рублей. Ранее в мэрии заявили, что Белгорблагоустройство направит претензию с требованием возместить ущерб.
На минувшей неделе полицейские установили троих молодых людей, которые устроили беспорядки. Хулиганами оказались парни 15, 17 и 18 лет. В полиции сообщали, что 15-летний белгородец также является фигурантом уголовного дела о грабеже.