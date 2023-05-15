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Уголовное дело возбудили после выходки малолетних вандалов в Белгороде

15 мая 2023, 09:17
Фото: 1MI
Ущерб, нанесённый городу, оценили предварительно в 47 тыс. рублей. Пострадали остановка, подземный переход, клумбы с тюльпанами. Подростков, устроивших погром, нашли ещё на прошлой неделе. Теперь стало известно, что возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД.

В Белгороде возбудили уголовное дело после скандальной выходки подростков. На минувшей неделе они разбили стекло на остановке, вырвали плафоны в подземном переходе, уничтожили тюльпаны. Погром юные горожане снимали на видео и транслировали в Сети.

Возбуждено уголовное дело по статье за вандализм (ст. 214 УК РФ). По предварительным данным, сумма ущерба составила около 47 тыс. рублей. Ранее в мэрии заявили, что Белгорблагоустройство направит претензию с требованием возместить ущерб.

На минувшей неделе полицейские установили троих молодых людей, которые устроили беспорядки. Хулиганами оказались парни 15, 17 и 18 лет. В полиции сообщали, что 15-летний белгородец также является фигурантом уголовного дела о грабеже.

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#Инна Рогова#Вандалы#Уголовное дело#Ущерб#Остановка#Подземный переход#Подростки#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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