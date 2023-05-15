У четырёх человек в Белгородской области выявили подозрение на корь

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В Белгородской области у четырёх человек выявили подозрение на корь. Заражёнными могут быть двое взрослых и двое детей. Как сообщил глава областного минздрава Андрей Иконников, все случаи — привозные.
Пациентов госпитализировали в инфекционный стационар.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами совместно с Роспотребнадзором проводим мероприятия в очаге: обход, изучение статуса и, в случае необходимости, вакцинация. Все мероприятия находятся под моим личным контролем.
Андрей Иконников
Ранее на странице губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети белгородка сообщила, что в одном из домов на бульваре Юности прошёл поквартирный обход: жителей предупреждали об очаге кори в МКД. Беседы с людьми проводили сотрудники поликлиники № 8.
Белгородцев призвали добровольно вакцинироваться. В дверях квартир оставили листовки с соответствующей информацией.
Ещё в апреле в минздраве Белгородской области заявили, что в регионе не зарегистрировали случаев заболевания корью. Вместе с тем проводилась подчищающая иммунизация населения.
В региональном правительстве ранее заверили, что эпидемия кори Белгородской области не грозит.