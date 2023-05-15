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У четырёх человек в Белгородской области выявили подозрение на корь

15 мая 2023, 11:10
Фото: 1MI
Заражёнными могут быть двое взрослых и двое детей. Их госпитализировали в инфекционный стационар. Информацию подтвердил глава областного минздрава Андрей Иконников.

В Белгородской области у четырёх человек выявили подозрение на корь. Заражёнными могут быть двое взрослых и двое детей. Как сообщил глава областного минздрава Андрей Иконников, все случаи — привозные.

Пациентов госпитализировали в инфекционный стационар.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами совместно с Роспотребнадзором проводим мероприятия в очаге: обход, изучение статуса и, в случае необходимости, вакцинация. Все мероприятия находятся под моим личным контролем.
Андрей Иконников

Ранее на странице губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети белгородка сообщила, что в одном из домов на бульваре Юности прошёл поквартирный обход: жителей предупреждали об очаге кори в МКД. Беседы с людьми проводили сотрудники поликлиники № 8.

Белгородцев призвали добровольно вакцинироваться. В дверях квартир оставили листовки с соответствующей информацией.

Фото: Елена Брущенкова / страница губернатора в ВК

Ещё в апреле в минздраве Белгородской области заявили, что в регионе не зарегистрировали случаев заболевания корью. Вместе с тем проводилась подчищающая иммунизация населения.

В региональном правительстве ранее заверили, что эпидемия кори Белгородской области не грозит.

До 2,8 тысячи белгородцев ежегодно отказываются от прививок от кори
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#Инна Рогова#Корь#Минздрав#Поликлиника#Очаг#Привозной случай#Медицина#Общество#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Андрей иконников
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