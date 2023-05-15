Тёплый и сухой вторник ожидает белгородцев

Конец рабочей недели тоже обещает быть тёплым. В четверг, 18 мая, ночью в областном центре +10 ˚С, днём — до +25 ˚С. 19 мая +12 ˚С в ночное время и до +25 ˚С — в дневное. Небольшой дождь может пройти в субботу, 20 мая, однако тепло в Белгороде будет как минимум до конца недели.