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Тёплый и сухой вторник ожидает белгородцев

15 мая 2023, 13:58
Фото: 1MI
16 мая на территории Белгородской области синоптики обещают до +24 ˚С. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

Сухая и тёплая погода ожидается в Белгородской области во вторник, 16 мая. Синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до +6…+11 ˚С. Днём воздух прогреется до +19…+24 ˚С.

В Белгороде завтра без осадков. Ночью до +9 ˚С. Днём потеплеет до +22 ˚С. Чуть теплее в среду, 17 мая. В тёмное время суток также будет +9 ˚С. Днём температура поднимется до +23 ˚С.

Конец рабочей недели тоже обещает быть тёплым. В четверг, 18 мая, ночью в областном центре +10 ˚С, днём — до +25 ˚С. 19 мая +12 ˚С в ночное время и до +25 ˚С — в дневное. Небольшой дождь может пройти в субботу, 20 мая, однако тепло в Белгороде будет как минимум до конца недели.

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#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Тепло#Осадки#Гу мчс#Наталья Корявых
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