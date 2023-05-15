Товарные знаки обанкротившегося ЛВЗ в Белгородской области выставили на торги

Как пишет издание, в список продаваемых лотов вошли «Добрый бутылёк», «Белгородский герб», «Старый Белгород», «Марафон» и ряд других товарных знаков. Заявки принимают в период с 15 мая по 13 июля. Итоги торгов подведут вечером того же дня. Цена может снизиться до половины от начальной.