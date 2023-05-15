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Товарные знаки обанкротившегося ЛВЗ в Белгородской области выставили на торги

15 мая 2023, 11:57
Фото: 1MI
36 товарных знаков Валуйского ЛВЗ выставили на торги отдельными лотами. За каждый просят цену от 72 до 182 тыс. рублей, сообщает «Коммерсантъ».

На торги выставили 36 товарных знаков обанкротившегося Валуйского ЛВЗ. Их продают отдельными лотами по цене от 72 до 182 тыс. рублей каждый. Торги запланированы в форме публичного предложения.

Как пишет издание, в список продаваемых лотов вошли «Добрый бутылёк», «Белгородский герб», «Старый Белгород», «Марафон» и ряд других товарных знаков. Заявки принимают в период с 15 мая по 13 июля. Итоги торгов подведут вечером того же дня. Цена может снизиться до половины от начальной.

Ранее сообщалось, что бизнесмен из Краснодара выкупил обанкротившийся Валуйский ЛВЗ с входящим в него историческим винокуренным заводом Добычина. Указанное имущество кубанскому предпринимателю обошлось в 31,7 млн рублей.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Валуйский горокруг#Экономика#Валуйский лвз#Товарный знак
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