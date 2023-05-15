Товарные знаки обанкротившегося ЛВЗ в Белгородской области выставили на торги

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
На торги выставили 36 товарных знаков обанкротившегося Валуйского ЛВЗ. Их продают отдельными лотами по цене от 72 до 182 тыс. рублей каждый. Торги запланированы в форме публичного предложения.
Как пишет издание, в список продаваемых лотов вошли «Добрый бутылёк», «Белгородский герб», «Старый Белгород», «Марафон» и ряд других товарных знаков. Заявки принимают в период с 15 мая по 13 июля. Итоги торгов подведут вечером того же дня. Цена может снизиться до половины от начальной.
Ранее сообщалось, что бизнесмен из Краснодара выкупил обанкротившийся Валуйский ЛВЗ с входящим в него историческим винокуренным заводом Добычина. Указанное имущество кубанскому предпринимателю обошлось в 31,7 млн рублей.