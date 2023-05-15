Таксист в Белгороде пытался незаконно продать гранату

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
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Updated Сегодня, 09:39
Сотрудник таксопарка в Белгороде пытался продать гранату. Жителя региона задержали сотрудники управления ФСБ при попытке сбыта ручной гранаты РГД-5 и запала УЗРГМ-2.
После взрывотехнического исследования стало известно, что граната пригодна для использования по назначению. Против фигуранта возбудили уголовное дело.
Октябрьский райсуд признал водителя такси виновным в незаконном сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Его приговорили к исправительным работам на срок один год и восемь месяцев. Помимо этого, из его зарплаты удержат 5% в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.