Таксист в Белгороде пытался незаконно продать гранату

Октябрьский райсуд признал водителя такси виновным в незаконном сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Его приговорили к исправительным работам на срок один год и восемь месяцев. Помимо этого, из его зарплаты удержат 5% в доход государства.