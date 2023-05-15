Сотрудники СГОКа провели масштабный субботник на предприятии

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В течение апреля-мая сотрудники комбината навели порядок на прилегающих участках своих подразделений — убрали старую листву, мусор, покрасили деревья, бордюры и т. д. Руководители предприятия поучаствовали в уборке территории за корпусом среднего и мелкого дробления обогатительной фабрики. Здесь за три часа собрали 23 кубометра различного мусора.
«Для Стойленского ГОКа, как для одного из градообразующих предприятий, одинаково важна чистота промышленной площадки и города. Поэтому мы не остаемся в стороне от вопросов благоустройства городской среды и уже приняли участие в уборке парка Казацкий лог. Теперь пришло время субботника на родном предприятии. Это отличная традиция, элемент нашей культуры, который необходимо развивать и поддерживать. Такие совместные мероприятия — дополнительная возможность пообщаться с коллегами и внести свой вклад в общее дело», — комментирует директор по персоналу дивизиона Руда Роман Великанский.
Мероприятия по благоустройству на этом не заканчиваются: продолжатся работы по вырубке сухих и аварийно-опасных деревьев, уборке автодорог и приведению в порядок газонов. В текущем году на территории СГОКа планируют разбить 1000 квадратных метров цветников, установить новые урны для мусора и около 150 новых дорожных знаков.