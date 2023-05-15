Сотрудники СГОКа провели масштабный субботник на предприятии

«Для Стойленского ГОКа, как для одного из градообразующих предприятий, одинаково важна чистота промышленной площадки и города. Поэтому мы не остаемся в стороне от вопросов благоустройства городской среды и уже приняли участие в уборке парка Казацкий лог. Теперь пришло время субботника на родном предприятии. Это отличная традиция, элемент нашей культуры, который необходимо развивать и поддерживать. Такие совместные мероприятия — дополнительная возможность пообщаться с коллегами и внести свой вклад в общее дело», — комментирует директор по персоналу дивизиона Руда Роман Великанский.