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Собаки не из Мурманска приходят: Гладков высказался о безнадзорных животных в регионе

15 мая 2023, 08:43
Фото: 1MI

За четыре месяца в Белгородской области отловили 851 животное

Вопросы, которые связаны с отловом безнадзорных животных, обращениям граждан и воспитании детей, обсудили в ходе оперсовещания. Всего за четыре месяца в регионе отловили 851 животное, но меньше их не становится.

Как сообщила замгубернатора Юлия Щедрина, всего за четыре месяца поступило 1139 обращений, которые связаны с безнадзорными животными. Отловили 851. Подробнее на слайдах:

Фото: Из оперсовещания правительства области
Отлов животных производился как по обращениям, так и в соответствии с порядком при получении заявок.
Юлия Щедрина

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что больше людей проживает в Белгороде, но обращения чаще поступали из Старого Оскола.

Если говорить про Старый Оскол, 104 обращений, 63 — эмоциональные. Есть места, где скапливаются животные. Там более активное население, которое обращается. У них идёт плановая работа. Нет такого, что администрация не проводит работу по отлову. В Белгородском районе ситуация другая, там есть районы, где животных бросили. Но претензий к администрации нет. Мы видим, как они отлавливают. В Яковлевском горокруге увеличение количества обращений было связано с тем, что мы открыли новый приют.
Юлия Щедрина

По итогам губернатор поручил, что все вопросы, связанные с безнадзорными животными, должны закрываться в течение светового дня — 12 часов.

Также главу региона не устроил процент охвата детей по вопросам экологического воспитания и обращения с животными. Он отметил, что из 300 тысяч детей в лучшем случае по одному показателю охват составляет порядка 180 тысяч.

Не могу сказать, что я не бываю в детских садах и школах. За два с половиной года побывал в трети учреждений. Ни в одном - ни дополнительном, ни общем, ни среднем, ни дошкольном - я не увидел наглядной агитации по данному показателю. Поэтому это просто отчёт, может, он где-то реализуется, но я его не вижу.
Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что понятия «экологическое воспитание» в повестке нет.

Работать с родителями правильно через ребёнка. Количество брошенных животных растёт, они же не просто так появляются. Мы должны подойти к тому, что у нас не должно быть ни одной безнадзорной собаки. Они ж не приходят к нам из Мурманска. Брошенные собаки — это продукты воспитания детей в школах и детских садах. Проблема оттуда.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Бездомные животные#Отлов#Обращение#Воспитание#Дети#Общество#Белгородская область#Юлия Щедрина#Вячеслав Гладков
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