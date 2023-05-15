Собаки не из Мурманска приходят: Гладков высказался о безнадзорных животных в регионе

За четыре месяца в Белгородской области отловили 851 животное

Вопросы, которые связаны с отловом безнадзорных животных, обращениям граждан и воспитании детей, обсудили в ходе оперсовещания. Всего за четыре месяца в регионе отловили 851 животное, но меньше их не становится.

Сюжет Бездомные животные