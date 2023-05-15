Собаки не из Мурманска приходят: Гладков высказался о безнадзорных животных в регионе

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Как сообщила замгубернатора Юлия Щедрина, всего за четыре месяца поступило 1139 обращений, которые связаны с безнадзорными животными. Отловили 851. Подробнее на слайдах:
Отлов животных производился как по обращениям, так и в соответствии с порядком при получении заявок.
Юлия Щедрина
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что больше людей проживает в Белгороде, но обращения чаще поступали из Старого Оскола.
Если говорить про Старый Оскол, 104 обращений, 63 — эмоциональные. Есть места, где скапливаются животные. Там более активное население, которое обращается. У них идёт плановая работа. Нет такого, что администрация не проводит работу по отлову. В Белгородском районе ситуация другая, там есть районы, где животных бросили. Но претензий к администрации нет. Мы видим, как они отлавливают. В Яковлевском горокруге увеличение количества обращений было связано с тем, что мы открыли новый приют.
Юлия Щедрина
По итогам губернатор поручил, что все вопросы, связанные с безнадзорными животными, должны закрываться в течение светового дня — 12 часов.
Также главу региона не устроил процент охвата детей по вопросам экологического воспитания и обращения с животными. Он отметил, что из 300 тысяч детей в лучшем случае по одному показателю охват составляет порядка 180 тысяч.
Не могу сказать, что я не бываю в детских садах и школах. За два с половиной года побывал в трети учреждений. Ни в одном - ни дополнительном, ни общем, ни среднем, ни дошкольном - я не увидел наглядной агитации по данному показателю. Поэтому это просто отчёт, может, он где-то реализуется, но я его не вижу.
Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что понятия «экологическое воспитание» в повестке нет.
Работать с родителями правильно через ребёнка. Количество брошенных животных растёт, они же не просто так появляются. Мы должны подойти к тому, что у нас не должно быть ни одной безнадзорной собаки. Они ж не приходят к нам из Мурманска. Брошенные собаки — это продукты воспитания детей в школах и детских садах. Проблема оттуда.
Вячеслав Гладков