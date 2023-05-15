Сколько семей насчитали в Белгородской области

Средний размер семей, имеющих несовершеннолетних детей, составил по области 3,2 человека. Также уточняется, что с одним ребёнком — 2,7 человека, с двумя детьми — 3,8 человека. С тремя детьми — 4,8 человека, с четырьмя детьми — 5,8 человека, а с пятью и более детьми — 7,5 человека.