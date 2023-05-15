Система «вход/выход» заработает в ещё одном белгородском автобусе

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Система «вход/выход» начнёт действовать в ещё одном автобусе. Её внедрят на маршруте №147. Курсирует автобус от Новой жизни до Спутника через «Сити Молл». Обслуживает маршрут «Белгородский пассажирский транспорт».
Теперь пассажирам указанного автобуса необходимо прикладывать карту дважды — на входе и выходе. Если не приложить карту второй раз, то спишется полная стоимость поездки.
Система «вход/выход» работает пока на 24 маршрутах: №101, 103, 103Н, 106, 111, 111У, 111С, 113, 114, 114Д, 115, 115Б, 123, 123А, 125, 127, 130, 133, 172, 223, 223А, 223И, 237 и 238.