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Система «вход/выход» заработает в ещё одном белгородском автобусе

15 мая 2023, 15:01
Фото: 1MI
Действовать система начнёт в пригородном автобусе №147. Пока она работает на 24 маршрутах, сообщили в региональном минтрансе.

Система «вход/выход» начнёт действовать в ещё одном автобусе. Её внедрят на маршруте №147. Курсирует автобус от Новой жизни до Спутника через «Сити Молл». Обслуживает маршрут «Белгородский пассажирский транспорт».

Теперь пассажирам указанного автобуса необходимо прикладывать карту дважды — на входе и выходе. Если не приложить карту второй раз, то спишется полная стоимость поездки.

Система «вход/выход» работает пока на 24 маршрутах: №101, 103, 103Н, 106, 111, 111У, 111С, 113, 114, 114Д, 115, 115Б, 123, 123А, 125, 127, 130, 133, 172, 223, 223А, 223И, 237 и 238.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Автобусы#Город#Вход-выход#Оплата проезда
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