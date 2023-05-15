Школа добровольчества «Город перспектив» прошла в Чернянке

«Добровольческая деятельность настолько обширная и многогранная, что порою сложно понять, чем именно хочешь заниматься ты. Мы расширяем границы познания и говорим о перспективах и плюсах волонтёрства сегодня, чтобы завтра ребятам было проще понять, чем именно они хотят заниматься и кому помогать. Чем дальше от областного центра ты живёшь, тем уже твоё представление о волонтёрстве, мы решаем эту проблему: приезжаем и делимся своими знаниями с теми, кому это интересно», — рассказывает Юлия Острикова, активистка БРОО «Новое поколение» и руководитель проекта.