Школа добровольчества «Город перспектив» прошла в Чернянке

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Знакомить молодёжь с теорией и практикой добровольческой деятельности новопоколенцам помогали профессионалы, в числе которых представители Регионального ресурсного центра развития добровольчества, волонтёры культуры, волонтёры Победы, волонтёры-медики, Всероссийский студенческий корпус спасателей, региональное отделение РДДМ «Движение Первых» и другие общественные организации региона.
Говорили о том, что актуально сегодня: каким волонтёром быть, какие общественные организации действуют в регионе сегодня и чем они занимаются.
Теорию разбавляли практикой и образовательными тренингами: делали брошь из георгиевской ленты, писали письма со словами поддержки для военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне СВО, а ещё говорили о правилах безопасности на воде, и о том, как справиться со стрессом и тревожностью в преддверии грядущих экзаменов.
«Добровольческая деятельность настолько обширная и многогранная, что порою сложно понять, чем именно хочешь заниматься ты. Мы расширяем границы познания и говорим о перспективах и плюсах волонтёрства сегодня, чтобы завтра ребятам было проще понять, чем именно они хотят заниматься и кому помогать. Чем дальше от областного центра ты живёшь, тем уже твоё представление о волонтёрстве, мы решаем эту проблему: приезжаем и делимся своими знаниями с теми, кому это интересно», — рассказывает Юлия Острикова, активистка БРОО «Новое поколение» и руководитель проекта.
Это уже пятая выездная школа в рамках проекта «Город перспектив». С начала года новопоколенцы побывали в Старом Осколе, Губкине, Короче и Строителе, а 17 мая добровольческий десант отправится в Алексеевку.
Каждый раз организаторы стараются чем-то удивить и порадовать участников: проводят для них развивающие мастер-классы, тренинги на командообразование и кейс-практики. Программа всегда насыщенная и информативная, участники это ценят.
«Это полное погружение. Оказывается, наши знания о волонтёрстве „до“ — это всего лишь верхушка айсберга. Столько нового сегодня узнали, попробовали, научились. Теперь есть чёткое представление, куда двигаться дальше и в каком направлении развиваться», — наперебой делятся впечатлениями участники школы, и это — лучший результат.
Проект «Город перспектив» не раз был отмечен грантами на региональном уровне, в прошлом году работу школы оценили федералы. Руководитель проекта Юлия Острикова стала победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена» и получила грант на реализацию проекта от Росмолодёжи. Теперь школы добровольчества проходят за пределами Белгорода: организаторов ждут в других районах и городских округах области. Пять из восьми школ уже состоялись, финальной точкой станет региональный форум добровольцев, который соберёт всех участников на площадке областного центра молодёжных инициатив уже осенью.
«Город Перспектив» — это сила притяжения неравнодушных людей к просьбе, помощи. Когда-то я была участником школы, узнала о местах добровольчества и направлениях, после пришла организатором, а спустя ещё год стала спикером. Это один из любимых проектов «Нового поколения», где всегда царит теплота, активность, познание к новому, заряд позитива, улыбки и искренность взглядов. Это важно и нужно» — делится впечатлениями Анастасия Масловская, региональный тренер Межрегионального тренингового центра «Масштаб»
«Город перспектив» — проект, который не только учит, но и объединяет, потому что в добрых делах нет конкурентов. Он объединяет единомышленников и помогает им выбрать нужный курс.
Узнать больше о проекте и присоединиться к команде добрых дел можно через официальное сообщество школы добровольцев во «Вконтакте».