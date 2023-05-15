Широконь и Пыточный хутор: какие необычные имена носят сёла в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В Белгородской области есть населённые пункты с необычными и уникальными именами. Их перечислили в региональном управлении Росреестра. В ведомстве также рассказали, как населённые пункты называют чаще всего.
Самыми распространёнными названиями стали Александровка, Владимировка,
Ивановка, Новосёловка, Городище, Весёлый, Калинин. Такие же названия можно встретить и в других регионах.
Однако есть в Белгородской области и уникальные названия, которые не встречаются больше нигде. К ним относятся пункт государственной геодезической сети Широконь в Ровеньском районе, Шубный Лог в Чернянском районе.
Ещё в регионе есть Менжулюк, Пыточный и Козьмодемьяновка — так назвали не только хутора и село, но и находящиеся рядом геодезические пункты. К необычным названиям из животного мира относятся Лисёнок, Волчки, Ястребок, Чайки, Уточка, Стрекозов Яр, Жабское.