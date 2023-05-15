Широконь и Пыточный хутор: какие необычные имена носят сёла в Белгородской области

Ещё в регионе есть Менжулюк, Пыточный и Козьмодемьяновка — так назвали не только хутора и село, но и находящиеся рядом геодезические пункты. К необычным названиям из животного мира относятся Лисёнок, Волчки, Ястребок, Чайки, Уточка, Стрекозов Яр, Жабское.