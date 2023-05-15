Город Шебекино в Белгородской области снова попал под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
ВСУ в очередной раз атаковали Шебекино в Белгородской области. Местные жители получили рассылку от РСЧС с рекомендациями спуститься в укрытия. Официальных данных о происшествии нет. О разрушениях и пострадавших также неизвестно.
Накануне город тоже был под обстрелом. О повреждениях строений или пострадавших людях не сообщалось. Вскоре стало известно, что в населённом пункте произошёл пожар, однако власти опровергли связь возгорания и обстрела.