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Город Шебекино в Белгородской области снова попал под обстрел ВСУ

15 мая 2023, 08:14
Фото: Bel.ru
Местные жители получили рассылку от РСЧС. Данных о пострадавших и разрушениях нет.
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Обстрел

ВСУ в очередной раз атаковали Шебекино в Белгородской области. Местные жители получили рассылку от РСЧС с рекомендациями спуститься в укрытия. Официальных данных о происшествии нет. О разрушениях и пострадавших также неизвестно.

Накануне город тоже был под обстрелом. О повреждениях строений или пострадавших людях не сообщалось. Вскоре стало известно, что в населённом пункте произошёл пожар, однако власти опровергли связь возгорания и обстрела.

Фото: РСЧС
Власти опровергли связь обстрела и пожара в Шебекино
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекино#Обстрел#Происшествия#Приграничье#РСЧС#Обстрел ВСУ#Спецоперация#СВО
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