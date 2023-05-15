Распространяется быстрее, чем ковид: Иконников ответил на вопрос о случаях кори

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
По словам чиновника, в Белгородской области выявлено несколько случаев кори. Все они завозные. Люди были в других регионах - в Ингушетии, Московской и Курской областях.
Больные выявлены. Анализы отправлены для подтверждения в центр гигиены и эпидемиологии в Москву. Клиническая картина похожа, поэтому мы проводим эпидемические мероприятия в очагах. Если люди привиты, у них есть иммунитет. Если сведений о прививках нет, нужно её сделать в любой поликлинике.
Андрей Иконников
Иконников добавил, что один человек с корью может заразить до 12.
Корь быстрее распространяется, чем ковид. Подчищающую иммунизацию мы каждый год проводим. Держим ситуацию на контроле. Если она будет меняться, сообщим.
Андрей Иконников
Основные признаки кори:
Если такие признаки появляются, нужно обращаться в медорганизацию.
Андрей Иконников
Напомним, среди заболевших — дети в возрасте девяти месяцев и девяти лет. Заразились также 22-летняя девушка и 58-летняя женщина. Об опасности вируса предупредили в Роспотребнадзоре.