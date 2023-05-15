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Распространяется быстрее, чем ковид: Иконников ответил на вопрос о случаях кори

15 мая 2023, 15:04
Фото: 1MI

Иконников рассказал, когда белгородцам стоит сделать прививку от кори

В регионе выявили первых заболевших корью. Их анализы для подтверждения отправили в Москву. Подробнее рассказал глава белгородского минздрава Андрей Иконников.
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Ковид

По словам чиновника, в Белгородской области выявлено несколько случаев кори. Все они завозные. Люди были в других регионах - в Ингушетии, Московской и Курской областях.

Больные выявлены. Анализы отправлены для подтверждения в центр гигиены и эпидемиологии в Москву. Клиническая картина похожа, поэтому мы проводим эпидемические мероприятия в очагах. Если люди привиты, у них есть иммунитет. Если сведений о прививках нет, нужно её сделать в любой поликлинике.
Андрей Иконников

Иконников добавил, что один человек с корью может заразить до 12.

Корь быстрее распространяется, чем ковид. Подчищающую иммунизацию мы каждый год проводим. Держим ситуацию на контроле. Если она будет меняться, сообщим.
Андрей Иконников

Основные признаки кори:

  • высокая температура;
  • першение;
  • сухой кашель;
  • светобоязнь;
  • сыпь (на третий-четвёртый день); начинается с лица, потом руки и туловище.
Если такие признаки появляются, нужно обращаться в медорганизацию.
Андрей Иконников

Напомним, среди заболевших — дети в возрасте девяти месяцев и девяти лет. Заразились также 22-летняя девушка и 58-летняя женщина. Об опасности вируса предупредили в Роспотребнадзоре.

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#Кристина Семенчук#Корь#Вирус#Ковид#Симптомы#Анализ#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Андрей иконников
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